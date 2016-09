Luthers Revival Einst ließ ihn die Dresdner Bürgerschaft in Bronze gießen. Jetzt wird auch mit seinem Denkmal die Reformation gefeiert.

Martin Luther auf dem Neumarkt mit der Frauenkirche im Rücken könnte viele Geschichten aus dem Alltag seines Platzes erzählen. © Sven Ellger

Er ist 3,30 Meter groß, Blick gen Himmel, die rechte Faust auf der Bibel – seit gut 130 Jahren ist Martin Luther auf dem Neumarkt präsent. Zu Füßen der Bronzestatue rasten Passanten mit Shopping-Tüten, Stadtführer referieren, Touristen machen Fotos von einem der bekanntesten Gotteshäuser Europas: der Frauenkirche. „Luther war ihr Spiritus Rector“, sagt Pfarrer Sebastian Feydt. Seine Glaubensvorstellung bilde ihre geistliche Architektur, bis in die Gegenwart.

Das Reformationsjubiläum 2017 rücke die eher im Abseits stehenden Lutherdenkmäler des 19. und 20. Jahrhunderts wieder ins Licht, sagt der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen. Wie viele es bundesweit sind, ist nicht erfasst. Nach Angaben von Experten war vor allem das Lutherjahr 1883 für viele Städte und Denkmalvereine der Anstoß, Lutherstatuen zu errichten. Die älteste ist das Lutherdenkmal in Wittenberg (Sachsen-Anhalt), das 1821 das erste öffentliche für einen Bürgerlichen war. Aus Spenden finanziert entstand danach Ähnliches, „gefördert durch die Bedeutung des Reformators als nationale Identifikationsfigur“, sagt der Dresdner Denkmalpfleger Ulrich Hübner.

Spenden und Kollekte für Denkmal

Die Gruppe mit Luther im Zentrum hatte der Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel (1804–1861) konzipiert. Sie war nach dessen Tod vollendet und 1868 enthüllt worden. „Vor allem die Lutherskulptur fand eine verblüffend große Verbreitung, wurde vielfach abgegossen“, sagt Hübner.

Sie war auch Vorbild für die Dresdner Statue. „Kommt und helft uns Luther feiern, daß er sichtbar vor uns und unseren Kindern bleibe und wirke“, hieß es im Spendenaufruf an die Bürgerschaft 1883. Auch die Kirche machte dafür eine Ausnahme und gestattete eine Kollekte für das Denkmal, das am Reformationstag 1885 enthüllt wurde – als Monument von „Deutschlands größtem Sohn“, der Begeisterung für ihn, der Kraft, Ausstrahlung und Zukunftsfähigkeit der Protestanten.

Ein halbes Jahrhundert später ist der Glanz der „Lichtgestalt“ verblasst, nachdem die Forschung viel Negatives wie Juden- und Türken-Hass hervorgeholt hatte. Luthers Dresdner Bronzeabbild war lange nur Zierde eines Verkehrsplatzes und weitgehend unbeachtet. Nach der Bombennacht vom 13. Februar 1945 dann stürzten ihn gar Trümmer der einstürzenden

Frauenkirche vom Sockel. An den Knien zerbrochen lag der Reformator im Talar vor der Ruine des spätbarocken Gotteshauses – die Bibel noch immer fest in der Hand.

Erst 1955 kam er wieder auf seinen schwarzen Marmorsockel – und diente fortan wie die Reste des Kirchenbaus als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Unter ihm demonstrierten kirchliche Friedensgruppen mit Kerzen, in den 1980er-Jahren dann die Bürger auch gegen die SED-Machthaber, zuweilen boten der von Rasen umgebene Luther und der Trümmerberg auch die Kulisse für DDR-Propaganda.

Später war Luther stiller Zeuge des friedlichen Umbruchs und im Dezember 1989 auch der Rede des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. In den Jahren danach zogen Rechtsextremisten an ihm vorbei und nun sammeln sich wieder Fremdenfeinde in seinem Schatten. Luther steht bei Kundgebungen der Pegida-Bewegung, aber auch Demonstrationen für Weltoffenheit und Toleranz mittendrin.

Für Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt ist der Neumarkt öffentlicher Raum kritischer Auseinandersetzung mit dem, was passiert und mit Martin Luther. „Er war ja selbst in späten Jahren ausgesprochen antisemitisch.“ (dpa)

