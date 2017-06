Luthers Lieder zugunsten der Kirchenheizung Am Sonntagabend steigt das vorerst letzte Konzert in der Sebnitzer Stadtkirche. Danach wird gebaut.

Die Peter-Pauls-Kirche benötigt eine neue Heizung. © Marko Förster

Mit einem Benefizkonzert endet am Sonntagabend der Spendenmarathon für die neue Heizung der Peter-Pauls-Kirche in Sebnitz. Für die Sebnitzer ist es für mehrere Monate die letzte Gelegenheit, die evangelische Stadtkirche von innen zu sehen. Eine Nacht nachdem der Orgelklang verklungen ist und die Konzertbesucher sich verabschiedet haben, wird die Kirche ab Montag ausgeräumt und baufertig gemacht.

Seit dem vergangenen Herbst hat die Kirchgemeinde Spenden für eine zeitgemäße Heizungsanlage gesammelt. Die Umrüstung sollte ursprünglich 183 000 Euro kosten, 100 000 Euro stellte die Landeskirche als Förderung in Aussicht, 25 000 hatte die Gemeinde bereits zurückgelegt, blieben noch knapp 60 000, die über Spenden zusammenkommen mussten. Das war im April schon fast geschafft. Zuletzt haben sich die jedoch die kalkulierten Gesamtbaukosten noch einmal um rund 60 000 Euro erhöht – aus Gründen des Denkmalschutzes für das 1619 erbaute Gotteshaus. Daraufhin hat auch die Landeskirche ihre Zuwendungen aufgestockt. Welche Spendensumme nun insgesamt zusammengekommen ist, wird erst am Sonntagabend feststehen. Dann übergibt auch die Sebnitzer Bäckerei Gnauck den Erlös ihrer Aktion. Sie hatte ein spezielles Heizungs-Brot im Angebot, von dem 50 Cent pro verkauftes Exemplar in den Spendentopf wanderten. Zudem hat der Sebnitzer Stadtrat 5 000 Euro für die Heizung freigegeben, die am Sonntag überreicht werden.

Nicht zuletzt sind die Konzertbesucher gefragt, am Ausgang zu spenden – der Eintritt ist frei. Kantor Albrecht Päßler hat aus Anlass des Reformationsjubiläums ein Programm mit Choralbearbeitungen zu Liedern von Martin Luther vorbereitet. Unter dem Titel „Ein feste Burg“ werden Orgelwerke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Nepomuk David erklingen.

Benefizkonzert für die neue Kirchenheizung am 18. Juni, 19 Uhr, in der Peter-Pauls-Kirche Sebnitz.

