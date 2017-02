Luthers Erben beim Papst Die Reformation führte einst zur Trennung der evangelischen von der katholischen Kirche. Beim Papst in Rom versuchen beide wieder zusammenzurücken.

Mehr Ökumene wagen: Papst Franziskus empfängt den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm zu einer Privataudienz im Vatikan. © epd

Ein wohlwollendes Lächeln sei die Antwort von Papst Franziskus gewesen. Darin sind sich Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), und Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, am Montag in Rom einig. Die beiden hatten eine gemeinsame Einladung an den Papst ausgesprochen. „Zum ersten Mal hat die evangelische Kirche den Papst nach Deutschland eingeladen“, wie Kardinal Marx betonte. „Wir möchten den Papst auch als evangelische Christen in Deutschland willkommen heißen“, erklärte Bedford-Strohm. Die Terminwahl sei Franziskus überlassen – konkreter als das Lächeln wollte dieser am Montag aber nicht werden.

Papst Franziskus hatte Bedford-Strohm in Begleitung von Kardinal Marx am Montag zu einer einstündigen Privataudienz empfangen. Zu Beginn seiner Rede sagte Franziskus auf Deutsch, der EKD-Ratsvorsitzende sei „ein Mann mit Feuer im Herzen“. Es war bereits die zweite Begegnung zwischen dem Pontifex und Bedford-Strohm. Sie sei sehr herzlich gewesen und weit über den formellen Austausch hinausgegangen, so der EKD-Ratsvorsitzende. „Ich gehe mit viel Hoffnung in die Zukunft, weil ich auf allen Seiten ganz viel Wille sehe, um zu Schritten zur Einheit zu kommen.“ Es freue ihn, dass dieser Besuch bei Papst Franziskus im Jahr des Reformationsjubiläums in Begleitung von Kardinal Marx stattfinden konnte.

2017 jährt sich der Anschlag der 95 Thesen Luthers zum 500. Mal. Das Ereignis gilt als Beginn der Reformation, die zur Trennung der evangelischen von der katholischen Kirche führte. In 500 Jahren habe man schon einige Jubiläen begangen, sagte die stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus. „Das ist aber das erste Reformationsjubiläum, das das evangelische Profil nicht in Abgrenzung zum katholischen deutlich macht.“

In seiner Ansprache an die Gäste aus Deutschland sagte der Papst, dass das gemeinsame Reformationsgedenken in diesem Jahr die Gelegenheit biete, einen weiteren Schritt vorwärts zu tun, und forderte eine „Intensivierung des theologischen Dialogs“. Franziskus wies auch auf den Gottesdienst am 11. März in Hildesheim hin, den Bedford-Strohm und Marx gemeinsam feiern werden. Er sei dankbar, dass Protestanten und Katholiken in Deutschland anlässlich des Reformationsgedenkens einen bedeutenden gemeinsamen Akt der Buße und Versöhnung vollzögen. Allzu lange hätten beide Seiten Feindseligkeiten gehegt und „sich in Kämpfe verbissen, die durch politische Interessen und durch Machtstreben genährt wurden“.

Aber auch heute ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die deutschen Kirchenvertreter haben nach eigenen Angaben bei der Privataudienz das Bemühen um ein gemeinsames Abendmahl für Eheleute unterschiedlicher Konfession thematisiert. Das Treffen am Montag sollte nicht Ergebnisse bringen, so Kardinal Marx, sondern dem Ganzen Schwung zu geben. Und das habe geklappt. Durch die Rede des Papstes hätte die Ökumene starken Rückenwind bekommen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Auch Bedford-Strohm, der dem Papst als Gastgeschenk ein Exemplar der überarbeiteten Lutherbibel überreicht hatte, zeigte sich nach dem Treffen nahezu euphorisch: Man fahre sehr inspiriert wieder nach Hause.

zur Startseite