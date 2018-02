Lutherbank für den Schulweg Die Entscheidung ist gefallen. Hinter der Suptur werden sich die Nutzer des Lutherweges bald auf Kunst ausruhen können.

Solche Fliesenbänke sollen bald am Schulweg stehen. © Schaddelmühle

Leisnig. Die Keramikkünstlerin Rosi Steinbach wird zwei ihrer Kunstwerke am Lutherweg in Leisnig zeigen können. Die Förderstelle hat dem Standort zugestimmt. Eigentlich sollten die vier Objekte im Projekt „Kunst und Reformation“ eher im ländlichen Bereich des Lutherweges aufgestellt werden. Doch dafür haben die Leisniger keinen geeigneten Standort gefunden (DA berichtete). Für sie kam nur ein Platz am Schulweg infrage. Das ist der kleine Weg zwischen dem ehemaligen Hotel „Bastei“ und der Superintendentur (Suptur).

Nachdem das Kunstwerk feststeht, gab es in dieser Woche ein Treffen in Leisnig. Daran haben Vertreter von Kommune, Kirche, Vereinen und dem Kulturverein Schaddelmühle teilgenommen, bei dem das Projekt angesiedelt ist. Außerdem war die Keramikerin mit dabei. Sie haben die nächsten Schritte abgestimmt. Möglichst noch in diesem Jahr sollen am Schulweg dann Ergebnisse zu sehen sein.

Zumindest die Jury hat die in Leipzig lebende Rosi Steinbach schon einmal von ihrer Idee überzeugt. Sie möchte zwei Objekte in Form von gleich großen Quadern anfertigen, die rundherum gefliest sind. Auf den Fliesen will die Künstlerin Kleidung zeigen, die Bauern, Geistliche und Adlige vor 500 Jahren trugen, aber auch die Unterschiede vor und nach der Reformation. „Über solche Bilder können sich die Betrachter noch einmal auf eine ganz andere Weise in die sozialen, politischen und religiösen Probleme und Veränderungen in dieser Zeit hineinversetzen“, hofft die Künstlerin. Sie weiß natürlich, dass die „Fliesenblöcke“ nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Sitzen einladen. Daher hat sie ihre Entwürfe auch Lutherbänke genannt. Ab Ende März sollen die in Leisnig in einer Ausstellung zu sehen sein.

zur Startseite