Luther zieht durch Horka Am Wochenende feiert Horka sein Dorffest am Pfarrpark. Dabei soll die Reformation im Mittelpunkt stehen.

Jubel und beste Stimmung bei allen Mitwirkenden sowie den Besuchern soll am Wochenende garantiert werden. Dafür soll auch ein Festumzug sorgen. © Rolf Ullmann

An diesem Wochenende wird nicht nur in Niesky, sondern auch im beschaulichen Horka kräftig gefeiert. Grund ist das diesjährige Dorffest in der Kirche und dem angrenzenden Pfarrpark. Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit Wochen auf Hochtouren, berichtet Pfarrer Ulf Schwäbe. Er selbst ist Bestandteil des Vorbereitungsteams und für zwei Schaubilder beim Festumzug verantwortlich. „Im Lutherjahr 2017 sei es nur konsequent, die Feier im Pfarrgarten durchzuführen“.

Seit Jahren ist es hier eine gute Tradition, dass sich alle Vereine und Institutionen zusammenfinden, um ein ansprechendes Programm vorzubereiten. Das wird auch beim bevorstehenden Fest so sein, bekräftigt der Pfarrer.

Insgesamt einhundert Mitwirkende werden so allein beim Festumzug auf den Beinen sein und in insgesamt fünfzehn Schaubildern die Geschichte Horkas bildlich darstellen. Wie der Mitorganisator weiter sagt, soll dabei das fünfhundertjährige Jubiläum der Reformation in und um Horka im Mittelpunkt stehen.

Damit verbunden wird man hier natürlich auch auf die historische Wehrmauer Horkas eingehen. Mehr soll im Vorfeld allerdings noch nicht verraten werden. Gestartet wird diese geschichtliche Präsentation am Sonntag pünktlich um 13.30 Uhr und wird durch Oberhorka zum Pfarrpark führen, wo Matthias Barth als Moderator in seiner gewohnt informativen und unterhaltsamen Art die einzelnen Gruppen kommentieren wird.

Bevor es allerdings quer durch den Ort geht, wird bereits am Sonnabend das festliche Treiben mit einem Gottesdienst und dem traditionellen Bieranstich mit anschließendem Abendessen eröffnet. Für die jüngsten Besucher des Dorffestes soll dann der geplante Laternen- und Fackelumzug wieder ein Höhepunkt werden, berichtet Ulf Schwäbe. Und auch nach dem Festumzug am letzten der beiden Festtage müssen die Gäste keinesfalls gleich nach Hause gehen. So soll es im Festzelt am Nachmittag eine Kaffeezeit mit Frau Lutherin geben und auch die Kinder werden ab 15 Uhr bei einem Familienprogramm auf ihre Kosten kommen.

Dass es auch in diesem Jahr wieder ein solches Fest gibt, ist einzig und allein den vielen fleißigen Mitstreitern aus Firmen und Vereinen des Ortes zu verdanken, bekräftigt Horkas Pfarrer. „Es ist schön, das so zu erleben und in solch einer Gemeinschaft aktiv sein zu dürfen“.

