Luther und Lessing im Schlagabtausch

Die Lessing-Tage 2017 werfen ihre Schatten voraus. Was den Aufklärer mit dem Reformator Luther verband, wird dabei besonders beleuchtet.

Der Lessing-Preis des Freistaates geht 2017 an den Schriftsteller Kurt Drawert, der vor allem für seine Lyrik schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

Das N.N.Theater Neue Volksbühne Köln zeigt „Luther – Ich fürchte nichts!“ Es ist eines von zwei Luther-Themen, die in Kamenz auf die Bühne kommen.

Im Oktober 2017 liegt der Thesenanschlag Luthers in Wittenberg ein halbes Jahrtausend zurück. Gewiss wäre die Aufklärung ohne die Reformation 200 Jahre früher nicht denkbar. Die aktuellen Kamenzer Lessing-Tage machen diese Zusammenhänge unter dem Motto „Luther und Lessing. 500 Jahre Reformation“ deutlich: Gotthold Ephraim Lessing hat sich zeitlebens intensiv mit religiösen Fragen und den Auswirkungen der Reformation beschäftigt. Mit Luther setzte er sich immer wieder produktiv und kritisch auseinander. In seiner unabhängigen Haltung in theologischen Fragen stellte er althergebrachte Überzeugungen der verschiedenen Konfessionen infrage. Gleichzeitig weitete er aber mit seiner Ringparabel auch den Blick über das Christentum hinaus und bezog andere Religionen ein, sodass eine zukunftsweisende Vision für den Umgang mit den verschiedenen Glaubensrichtungen entstand, die das europäische Denken nachhaltig beeinflusste.

Lessing-Preise gibt es am 21. Januar

Insgesamt 15 Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Lessing-Tage. Diese werden durch das Lessing-Museum in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek, dem Kamenzer Klub sowie Geschichtsverein gestaltet. Am Beginn der Veranstaltungsreihe steht traditionell die Verleihung des Lessing-Preises des Freistaates Sachsen – diesmal an den Schriftsteller Kurt Drawert. Er, 1956 in Hennigsdorf in Brandenburg geboren, machte eine Lehre als Elektronikfacharbeiter in Dresden und studierte am Institut für Literatur in Leipzig. Seit 1996 lebt er als freier Autor in Darmstadt und wurde vor allem für seine Lyrik mehrfach ausgezeichnet. Die Förderpreise gehen 2017 an Anna Kalerie und Thomas Freyer. Doch neben der Verleihung ist noch vieles andere geplant.

Die Geburtstagsfeier

Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr, Stadttheater Kamenz: Die Lessing-Preisträger Michael Hametner, Kurt Drawert, Thomas Freyer und Anne Kaleri sind an diesem Vormittag, Lessings Geburtstag, im Gespräch mit Michael Hametner . (Eintritt frei)

Die Theaterstücke

Sonnabend, 11. Februar, 19 Uhr, im Stadttheater Kamenz: John Osbornes „Luther“ mit dem Theater glassbooth Essen

Freitag, 3. März, 19 Uhr, Stadttheater Kamenz: George Isherwoods „Luther – Ich fürchte nichts!“ mit dem N.N.Theater Neue Volksbühne Köln

Die Lesungen

Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr, Röhrmeisterhaus: Lesung mit Friedrich Dieckmann: „Luther im Spiegel“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, im Röhrmeisterhaus: Lese-Café mit Regina Röhner – Zu Gast bei der Lutherin: Die Kochkunst des „Herrn Käthe“ Eintritt: 7,50 € (inkl. Kaffeegedeck)

Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, Röhrmeisterhaus: Lesung mit Bruno Preisendörfer: „Als unser Deutsch erfunden wurde“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, im Röhrmeisterhaus: Buchvorstellung mit Sylvia Weigelt: „Der Männer Lust und Freude sein – Frauen um Luther“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Die Vorträge

Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, Röhrmeisterhaus: Vortrag von Dr. Lars-Arne Dannenberg „Die Schlacht bei Mühlberg im Museum“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr, Röhrmeisterhaus: Vortrag mit Prof. Dr. Günter Frank: „Philipp Melanchthon – Reformator und Humanist“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, Röhrmeisterhaus: Vortrag mit Prof. Dr. Udo Sträter: „Das himmlische Konzil der Religionen und die Toleranz“ (Eintritt: 3 / 1,50 €)

Freitag, 24. Februar, 19 Uhr, Malzhauskeller: Vortrag mit Dr. Danny Weber: „Vienna Gloriosa - die deutsche Metropole“ (Eintritt frei)

Die Ferienwerkstatt 2017

Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Februar, jeweils von 9 bis 15 Uhr, Lessing-Museum/Röhrmeisterhaus: Ferienwerkstatt mit Uta Davids: „Ein Maskenspiel um Krabat“ (Unkostenbeitrag: 12 € inklusive Mittagessen)

Das Konzert

Sonnabend, 18. Februar, 19 Uhr, Rathaus Kamenz, Ratssaal: Konzert des Johann Rosenmüller Ensembles „Ein feste Burg ist unser Gott“ – Musik zum Reformationsjubiläum (Vorverkauf: 17 Euro, ermäßigt 9,00 Euro; Abendkasse: 18,50 Euro, keine Ermäßigung an der AK

Die Ausstellung

Mittwoch, 1. März, 19 Uhr, Sonderausstellungsbereich im Malzhaus: Ausstellungseröffnung mit dem Thema „Luther, Lessing und die Reformation in der Oberlausitz“ (Eintritt frei)

Karten sind ab sofort erhältlich: Zu den beiden Theateraufführungen und dem Konzert jeweils in der Kamenz- Information, zu allen anderen Veranstaltungen im Lessing-Museum. Zur Verleihung des Lessing-Preises wird gesondert eingeladen. Der Eintritt ist hier nur auf persönliche Einladung möglich.

Der Eintritt kostet für die beiden Theateraufführungen sowie das Konzert im Vorverkauf jeweils 17 Euro, ermäßigt 9 Euro sowie an der Abendkasse 18,50 Euro (keine Ermäßigung an der Abendkasse).

