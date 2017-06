Luther-Stummfilm in Liegau Am Sonntagnachmittag wird im Kirchgemeindehaus in Liegau ein über Jahrzehnte vergessener Streifen zu sehen sein.

Jahrzehntelang war der 1927 gedrehte und nicht unumstrittene Stummfilm-Streifen „Luther“ von Hans Kyser im Archiv vergessen. Nun wird er gezeigt. © Thorsten Eckert

Es ist nicht die erste, aber die vielleicht die spektakulärste Veranstaltung im Rahmen des Luther-Jahres im Raum Radeberg. Wobei es hier schon einiges Ungewöhnliches in Sachen Luther zu erleben gab: eine Luther-Briefmarken-Ausstellung in der Radeberger Stadtkirche zum Beispiel oder die interaktive Luther-Schau im Gymnasium, bei der die Besucher selbst mal Thesen an eine nachempfundene Kirchentür schlagen und zudem quasi mit Luther mittelalterlich speisen konnten.

Am Sonntag nun heißt es im Liegauer Kirchgemeindehaus: „Luther und Film“. Eine Abendandacht mit Ausschnitten aus einem fast vergessenen Film über Luther. Einen knisternden Stummfilm in Schwarz-Weiß. „Luther“, in der Regie von Hans Kyser, wurde 1927 gedreht. „Und dieser Film ist nun pünktlich zum Reformationsjubiläum tatsächlich sozusagen aus den Tiefen des Bundesfilmarchivs wieder aufgetaucht und nach mühsamer Rekonstruktionsarbeit zugänglich gemacht worden“, freut sich Pfarrer Johannes Schreiner. Wobei er gleich anfügt: „Freilich ist der Film auch ein Zeugnis seiner Zeit und wir sehen heute nach 90 Jahren manches mit anderen Augen …“ Wobei der ausschließlich durch Spenden finanzierte Film schon bei seiner Premiere für reichlich Wirbel gesorgt hatte. Offenbar ahnten die Verantwortlichen der Produktionsgesellschaft Cob Film das bereits im Vorfeld, so dass es im Dezember 1927 zunächst nur eine inoffizielle Uraufführung in Nürnberg gab. Im Anschluss war es zu heftigen Debatten zwischen Katholiken und Protestanten gekommen, heißt es dazu. Und letztlich musste sich der Film auch etliche Zensur-Auflagen gefallen lassen. Erst dann durfte er im Februar 1928 dann seine offizielle Premiere feiern – im Ufa-Palast am Zoo in Berlin.

Ein wirklich sehenswertes Kunstwerk ist dieser Stummfilm in jedem Fall. Allerdings wird er – passend zur Stummfilmzeit – nicht stumm bleiben. Wie einst in den Stummfilmkinos gibt es Livemusik dazu. Wenn auch nicht wie damals an einem verstimmten Klavier. In Liegau werden es Orgel-Klänge sein. Und an der Orgel wird ein echter Meister der Improvisation zu erleben sein: Andreas „Scotty“ Böttcher. Ein außergewöhnlicher Abend ist garantiert, ist Pfarrer Johannes Schreiner überzeugt – und hofft auf zahlreiche Besucher.

„Luther und Film“ im Kirchgemeindehaus Liegau-Augustusbad an der Langebrücker Straße. Sonntag, 17 Uhr. Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Abend ist frei.

