Luther-Musical in Schleife Am Sonntag führten Kinder und Jugendliche das Stück in der Evangelischen Kirche auf. Wer es verpasst hat, hat im Juni nochmal die Chance es zu sehen.

Das Musical ist ein gemeinsames Projekt der Evangelisch-Freikirchlichen und der Evangelischen Kirchengemeinde Schleife. © Rolf Ullmann

Am Sonntagnachmittag führten Kinder und Jugendliche das Musical „Alles Liebe, Martin Luther“, in der voll besetzten Evangelischen Kirche in Schleife auf. Das Musical ist ein gemeinsames Projekt der Evangelisch-Freikirchlichen und der Evangelischen Kirchengemeinde Schleife im Luther-Jahr.

In diesem Stück wird die Person sowie das Wirken Martin Luthers als Bahnbrecher bei der Umgestaltung der Kirche musikalisch in Spielszenen dargestellt. Das Stück wird am 10. Juni, um 18.30 Uhr, in der Evangelischen Kirche in Weißwasser ein weiteres Mal aufgeführt. (SZ)

