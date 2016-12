Luther-Kirchturm erst 2017 fertig

Das Gerüst an der Martin-Luther-Kirche bleibt noch einige Zeit stehen. © Rene´ Meinig

Eigentlich sollte die Sanierung des Martin-Luther-Kirchturms bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Zeitplan konnte aber aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten werden. Während der kalten Jahreszeit können die Steinmetze nun nicht weiter an den Fugen arbeiten. Deswegen bleibt das Gerüst auf einer Höhe von rund 35 Metern stehen, die Sanierung wird erst im kommenden Frühjahr fortgesetzt und beendet. Besucher sollen den 81-Meter-Riesen ab dem 19. Mai wieder erklimmen können. Der Zugang zur Kirche ist aber auch schon zur Weihnachtsmesse in diesem Jahr wieder möglich.

Eine wichtige Etappe der Sanierung wurde indes schon vor dem witterungsbedingten Baustopp geschafft: Die Zeiger der Kirchturm-Uhr am Martin-Luther-Platz zeigen wieder die richtige Zeit an. Sie wurde in den vergangenen Tagen repariert. Das war notwendig, weil sich Angetrunkene einen Spaß erlaubt hatten. Sie waren verbotenerweise nachts am Gerüst auf den Kirchturm geklettert und hatten an den Zeigern gedreht. Bis auch die Glocken wieder erklingen, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Denn das Schlagwerk ist erst nach dem vierten Advent fertig in Schuss gebracht. (SZ/sag)

zur Startseite