Luther kehrt nach Leisnig zurück Nachdem die Ausstellung über den Reformator gewandert ist, kommt sie in einen Schrank. Damit ist sie weiter nutzbar.

Lena Landgraf hat sich die Wanderausstellung „Mensch Martin - Hut ab!“ 2014 in Roßwein angeschaut. Jetzt bekommt die Schau in abgespeckter Form eine dauerhafte Heimstatt, und zwar im Stadtgut in Leisnig. © André Braun/Archiv

Leisnig. In einem Reisekoffer zeigen die Waldheimer in ihrem neuen Museumshaus Teile ihrer Stadtgeschichte. Auf etwas Ähnliches können sich auch die Leisniger und alle Besucher der Lutherausstellung im Stadtgut freuen. Dort wird die bisherige Wanderausstellung „Mensch Martin – Hut ab!“ eine Heimstatt finden. Fünf Jahre ist sie unterwegs und in vielen Kirchen und anderen Häusern in der Ephorie Leisnig-Oschatz zu sehen gewesen.

Eine vierköpfige Gruppe bereitet den Einzug ins Stadtgut gerade vor. Einer, der sich engagiert, ist Siegfried Bretsch, der auch zu den Mitgliedern des Kuratoriums für die Lutherpräsentationen an dieser Stelle gehört. Erst in dieser Woche hat er mit den übrigen Beteiligten wieder Absprachen getroffen. So muss ein Tischler beauftragt werden, der einen Schrank herstellt. Dieser soll sozusagen das Zuhause von „Mensch Martin!“ werden.

Die Wanderausstellung ist vor ungefähr fünf Jahren von Gemeindepädagogen der Kirchenbezirke Leipziger Land sowie Leisnig-Oschatz entstanden. In doppelter Form, damit sie bis zum Reformationsfest überall angeschaut werden konnte. Die des hiesigen Kirchenbezirkes ist im Moment in Hartha eingelagert. Teile davon werden für die Präsentation in Leisnig wieder verwendet, andere wie historische Kostüme, in die die Besucher schlüpfen können, neu angefertigt, wie Siegfried Bretsch erzählt.

Dafür stehen insgesamt 20 000 Euro zur Verfügung. 16 000 Euro davon kommen von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen Chemnitz als Fördergeld. Mit dem Zuwendungsbescheid ist die Stadt Leisnig Ende November überrascht worden, „nachdem wir jahrelang abschlägige Antworten auf unsere Anträge erhalten haben“, so Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Nun müsse das Geld bis Ende Februar abgerechnet werden. Daher hat die kleine Gruppe allerhand zu tun. Auch rechtliche Fragen wie Aufführungsrechte sind zu klären und zu Papier zu bringen, sagt Bretsch.

Auch in abgespeckter Form soll die Ausstellung „Mensch Martin“ eine sein, bei der Besucher mitmachen, selbst erfahren, sich im Schreiben mit dem Federkiel probieren können. Alle nötigen Utensilien werden im Seminarraum im Stadtgut unterkommen – in einem Schrank. Außer den Schautafeln in Form von sogenannten Rollups werden auch Ausschnitte aus Filmen zu sehen sein. Zum einen hat die Kirchgemeinde einen Film über die Kastenordnung drehen lassen. Zum anderen fanden Oberschüler heraus, was es mit der Kastenordnung auf sich hat. Auch ihre Kenntnisse gibt es als Video. Weitere Filmsequenzen gibt es über den Lutherweg. Kirchenmusikdirektor Holger Schmidt hat Lutherchoräle eingespielt. „Und möglicherweise gibt es sogar noch Tänze aus damaliger Zeit zu sehen“, stellt Siegfried Bretsch in Aussicht. Selbst in reduzierter Form bleibe die Ausstellung „Mensch Martin“ eine interaktive. Sie sei für Schüler genauso gut geeignet wie für Familien und Gemeindegruppen.

zur Startseite