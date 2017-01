Luther-Jahr auch in Neustadt Zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation sind mehrere Aktionen geplant. Dabei geht es der Kirchgemeinde auch ums Essen.

Neustadt – hier im Frühjahr von der Götzingerhöhe aus aufgenommen – beteiligt sich mit eigenen Aktionen am Luther-Jahr. © Frank Baldauf

500 Jahre Reformation – dieses Jubiläum geht nicht an der Kirchgemeinde Neustadt vorbei. Die Mitglieder planen 2017 verschiedene Aktionen, um an Martin Luther und seine Initiative zu erinnern. Luther veröffentlichte vor genau 500 Jahren 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Sie brachten einen Prozess in Gang, der das Gesicht der Kirche von Grund auf veränderte.

Die Kirchgemeinde hat über das Jahr verteilt verschiedene Veranstaltungen geplant. An jedem Werktag finden bis 31. Oktober beispielsweise zwei Tagesgebete in der St.-Jacobi-Kirche statt, jeweils um 7 Uhr und um 18 Uhr. In diesen kurzen Gebetszeiten sollen die Besucher innehalten und Kraft und Hoffnung schöpfen. Außerdem sind von Januar bis Oktober einmal im Monat thematische Sonntagsgottesdienste geplant. Sie werden sich mit den Grundthemen der Reformation beschäftigen.

Zudem sind vier Sonderveranstaltungen angedacht, die sich ebenfalls mit der Reformation beschäftigen. Diese Woche wurde bereits bei einem Vortrag über die Reformation damals und heute diskutiert. Im Juli und August soll unter dem Luther-Zitat „Das Wort Gottes ist eine Speise; wer sie isst, den hungert immer mehr danach“ eine Bibelausstellung in der St. Jacobi-Kirche in Neustadt gezeigt werden. Am 19. August geht es kulinarisch zu. Bei einem sogenannten „Luther-Mahl“ stehen gutes Essen und Unterhaltung im Mittelpunkt. Zum Abschluss am 31. Oktober soll es einen regionalen Festgottesdienst geben.

