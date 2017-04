Luther hängt am Haken Das Bronzedenkmal an der Nicolaikirche ist vom Restaurator abgeholt worden. Zuerst wird Luther gebadet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Daniel und Frank Hempel von der Firma Ostmann und Hempel in Wilsdruff haben das Lutherdenkmal am Mittwochmorgen von seinem Sockel gehoben. Es wird von den Metallfachleuten in den nächsten Wochen restauriert und dann wieder zurückgebracht. © Dietmar Thomas Daniel und Frank Hempel von der Firma Ostmann und Hempel in Wilsdruff haben das Lutherdenkmal am Mittwochmorgen von seinem Sockel gehoben. Es wird von den Metallfachleuten in den nächsten Wochen restauriert und dann wieder zurückgebracht.

Annegret Michel vom Landesamt für Denkmalpflege und Metallrestaurator Uwe Ostmann begutachten die Plastik, als sie auf dem Transporter liegt.

Rauf, runter, rauf. Und jetzt wieder runter – Martin Luther hat schon mal seinen Standort gewechselt. Im Zweiten Weltkrieg wurde er abtransportiert, um zu Kriegsgerät verarbeitet zu werden. Am Dienstag schwebte er wieder von seinem Sockel, aber aus einem erfreulichen Grund: Luther wird restauriert. Der übermannsgroße Reformator bekam einen grünen Gurt um die Hüfte gelegt und einen gelben um den Kopf. Dann zog der Kran an, hob das mehr als 630 Kilo schwere Bronzestandbild von seinem Sockel und legte es sanft auf ein paar Paletten auf einem alten Abschleppwagen ab.

Annegret Michel vom Landesamt für Denkmalpflege beobachtete das Ganze aufmerksam. Sie ist beim Landesamt für die Metallrestaurierung zuständig. „Das Denkmal hat schon lange schief gestanden“, sagte sie. Warum, das war nicht so richtig erkennbar. Die Expertin fürchtete um Luthers Standfestigkeit, vor allem, weil auch die einzige Befestigungsschraube, die Luther auf dem Sockel festhielt, im Laufe der Jahrzehnte weggerostet war. Die Metallrestauratoren von der Firma Ostmann und Hempel aus Wilsdruff hatten jedenfalls keine Mühe, Luther vom Sockel zu holen.

Als der Reformator auf dem Transporter lag, wurde auch klar, warum die Skulptur leicht nach hinten geneigt stand. Der Bronzesockel hatte irgendwann einen heftigen Schlag abbekommen, die sichtbare Delle war mit einem inzwischen stark verrosteten Flacheisen ausgeglichen worden. Sehr rücksichtsvoll war man 1942 offenbar nicht mit der Plastik umgegangen – sie sollte als strategischer Rohstoff für die Rüstung eingeschmolzen werden. Erst 1959 wurde Luther in einem Hamburger Schrottlager wiederentdeckt, von der Döbelner Kirchgemeinde zurückgeholt und instand gesetzt. Ende 1961 stand Luther wieder auf seinem Sockel.

Seitdem hat er Wind und Wetter getrotzt – und Autoabgasen und dem Schwefel der zu DDR-Zeiten massenhaft verbrannten Braunkohle. In Wilsdruff werden ihn die Metallrestauratoren erst mal ins Bad stecken. Im Wasser werden Salze aufgelöst, die sich im Laufe der Jahrzehnte auf der Bronze abgelagert haben. „Vor allem die Reste von Chloriden. Die wirken als Katalysator für Korrosionsprozesse“, sagte Metallrestaurator Uwe Ostmann. Die Luft sei seit der Wende sehr viel sauberer geworden. Früher gab es weitaus größere Korrosionsprobleme bis hin zu Lochfraß.

Die grüne Patina der Luther-Figur, die die Bronze auch vor Umwelteinflüssen schützt, bleibt weitgehend erhalten. Sie wird „ausgedünnt“, wie Ostmann sagte. „Die Plastik bekommt eine ästhetisch schöne Oberfläche und wird mit einer Wachsschicht versiegelt. Wenn man das alle zwei Jahre kontrolliert und nachwachst, dann bleibt Luther lange Zeit so erhalten.“

Etwa sechs bis acht Wochen wird Luther in Wilsdruff bleiben. In der Zwischenzeit kümmert sich ein Steinmetz um den alten Porphyrsockel. Der ist nach 115 Jahren in keinem guten Zustand. Eigentlich wollte ihn die Stadtverwaltung als Eigentümer des Denkmals komplett erneuern. Die Pläne sind geändert worden. „Ich bin froh, dass der Sockel erhalten bleibt. Statisch ist er in Ordnung“, sagte Annegret Michel. Statt den Sockel zu ersetzen, wird er restauriert. Das hat er auch bitter nötig. Der Porphyrtuff ist ziemlich verwittert, was nach Aussage der Denkmalpflegerin aber normal ist. Zudem ist der Sockel irgendwann beschädigt worden. Eine ausgebrochene Stelle war damals ausgebessert worden.

Für die Restaurierungsarbeiten am Lutherdenkmal bekommt die Stadt Geld vom Bund aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Bei Gesamtkosten von rund 11 000 Euro wird das Vorhaben mit 75 Prozent bezuschusst. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 2 800 Euro.

Bevor das Denkmal im Jahr 1902 aufgestellt werden konnte, hatten die Bürger der Stadt erst einmal 13 Jahre lang Geld gesammelt. 8000 Mark waren seinerzeit zusammengekommen, mit denen die Kosten gedeckt wurden. Das Denkmal wurde von Ernst Paul, einem Künstler aus Dresden, entworfen und auch in Dresden gegossen. Das gleiche Denkmal – aber in Stein – steht an der Stadtkirche in Dippoldiswalde.

zur Startseite