Luther gibt Tipps und Ratschläge Vor 500 Jahren veröffentlichte der Reformator seine Thesen. Im Müglitztal feiert man das mit einem Fest.

Geisings Pfarrer Markus Großmann tritt am Dienstag als Luther auf. Katrin Küttner wird wieder seine Frau, Katharina von Bora, spielen. © privat

Einmal Luther sein. Ob das ein Traum von Pfarrern ist? Vielleicht. Markus Großmann kann ihn jedenfalls ausleben. Am morgigen Reformationstag wird er sich einen Mantel umwerfen, sich den „Lutherhut“ aufsetzen und auf die Bühne im Saal des Goldenen Löwen steigen. Von hier aus wird er einige Weisheiten des Reformators zum Besten geben, die als „Luthers Tischreden“ bekannt geworden sind.

Diese sind einer der Höhepunkte des Reformationsfestes, zu dem die Lauensteiner am Dienstag in ihr Städtchen einladen. Los geht es mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Wenig später dann hat Markus Großmann seinen großen Auftritt. Aufgeregt sei er nicht, sagt er. Schließlich wisse er, worauf er sich eingelassen haben. Denn 2014, beim letzten Lauensteiner Reformationsfest, gab er bereits die guten Ratschläge, die sich die Gäste im Saal anhören durften, während sie ein deftiges Essen zu sich nahmen, wie es einst Luthers Frau Katharina von Bora ihren Gäste reichte. In Lauenstein kommt auch diesmal ein Schweinebraten mit hausgemachtem Kraut und Klößen auf den Tisch. Und während die einen schmatzen, wird Großmann die Reden rezitieren.

Musik, Stadtführungen und Kinderprogramm zurück 1 von 14 weiter 10 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche St. Marien und Laurentin; Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein öffnet (bis 17 Uhr); Ausstellung zum Fotowettbewerb „Auf den Spuren der Bünaus“ in der Fronfeste; 11 Uhr: Ausstellungseröffnung im Schloss, Abenteuer Renaissance, mit den Abrafaxen auf Spurensuche im Schloss; 12 Uhr: „Bei Luther zu Tisch ...“ Saal des Goldenen Löwen; 12.30 Uhr: Katharina von Bora führt durch die Stadtkirche; 13 Uhr: Stadtführung durch Lauenstein; 13.15 Uhr: Entführung Luthers auf dem Markt; 13.30 Uhr: Bibelübersetzungen in der Schlosskapelle; 14 Uhr: Musical „Martin Luther“ in der Stadtkirche; Thematische Schlossführung; Stadtführung; 14.30 Uhr: „Frauen soll man loben - Tischgespräch im Hause Luther“, Luthertexte, Lieder und Musik der Reformationszeit; 15 Uhr: Schlossführung und Stadtführung; 16 Uhr: Posaunenquartett Opus 4, Konzert in der Kirche; thematische Schlossführung; 17.30 Uhr: Feuershow, Markt; Außerdem: Kinderangebote (Filzen, Papierschöpfen, Ponyreiten, Kinderbackstube); Gaukelei, Kirchturmbesichtigungen; Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Deren Inhalt stammt zwar von Luther, sagt der Pfarrer, der sich intensiv mit den Schriften befasst hat. Notiert wurden die Sprüche und Ausführungen von den Gästen – meist waren es Studenten –, die bei Luther zu Tisch waren. Einige der Tischreden sind sehr kurz, andere umfassen drei, vier Seiten. Darin enthalten sind auch Sätze, die zu geflügelten Worten geworden sind. „Dem Volk aufs Maul schauen“, ist so eine. Ein anderer: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Für Großmann sind das Beweise, wie kraftvoll Luthers Reden sind. Deshalb wird er sich große Mühe geben, die so wiederzugeben, dass die Gäste im Saal ein Gefühl für die damalige Zeit bekommen. Um Luther möglichst nahezukommen, hat sich Markus Großmann Lutherfilme angeschaut, in denen die Schauspieler frühneuhochdeutsch sprachen, also die Sprache, in der Luther gesprochen, geschrieben und gedacht hat. Geprobt hat er das im heimischen Pfarrhaus, aber ohne seine Frau, sagt er. Die sei sehr kritisch. Deshalb ziehe er ihre Meinung gern zurate, hier aber nicht.

Nach den Tischreden wartet eine kleine Überraschung auf den Pfarrer. Denn auf ihn wird ein Anschlag verübt. Er wird geraubt. „Ähnlich muss es Luther gegangen sein, als er 1521 vom Wormser Reichstag heimkehrte. Er ahnte etwas, wusste es aber nicht“, sagt Großmann. In Worms hatte sich der Reformator geweigert, von seiner Kritik an der Kirche abzurücken. Daraufhin war er mit dem Kirchenbann belegt worden, er galt als vogelfrei. Einer seiner Unterstützer, der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, inszeniert im Thüringer Wald einen Überfall. Luther wurde auf die Wartburg „entführt“, um ihn so vor dem Zugriff durch den Kaiser zu schützen.

Diese Szene wird in Lauenstein von Mitgliedern des Glashütter Kirchspiels nachgespielt. Auch sie werden Luther alias Markus Großmann entführen, aber nicht auf die Wartburg, sondern ins Lauensteiner Schloss bringen. Dort wird er zwar nicht die Bibel übersetzen, wie es der Original-Luther einst tat. Dafür dürfte ihm die Zeit nicht reichen. Großmann will stattdessen den Besuchern die Gelegenheit geben, sich der Bibel etwas anders zu nähern. Er wird erklären, wie Luther bei der Bibelübersetzung vorging und wie es ihm gelang, die deutsche Sprache entscheidend zu prägen. Und bei alledem wird es auch um die Frage gehen, weshalb Luther aufbegehrte. „Wie kann ich Gott gnädig stimmen?“ Die Antwort gibt es in der Kapelle und bei den anderen Veranstaltungen – in Lauenstein.

