Luther drängelt bei der Kirchensanierung Der Zeitplan in Lohmen ist eng gestrickt. Während der Bauarbeiten weicht die Gemeinde auch auf die Straße aus.

Pfarrerin Brigitte Schleinitz hofft, dass die Arbeiten in der Kirche rechtzeitig fertig werden. © Kristin Richter

Die Kirche in Lohmen findet keine Ruhe. Nachdem in den letzten Jahren bereits der Kirchturm saniert wurde, Schwamm auf dem Boden entfernt und eine Sitzbankheizung installiert wurde, durchzieht den Innenraum des Gotteshauses wieder bis zur Decke ein Gerüst. Pfarrerin Brigitte Schleinitz nimmt es gelassen. „Irgendwie ist es doch schön, dass unsere reformatorische Kirche im Lutherjahr saniert wird.“

Genau dieses Lutherjahr bestimmt aber auch den Zeitplan der aktuellen Bauarbeiten. Spätestens bis zum 31. Oktober müssen diese abgeschlossen sein, wenn die Philippuskirchgemeinde zum großen Lutherspiel lädt. Schon im September sollen erste Konzerte stattfinden. Und es gibt einiges zu tun: Die gesamte Elektrik, die noch aus den 1950er-Jahren stammt, wird ausgetauscht. Außerdem müssen noch einige Fugen am Sandstein am Turm verfüllt werden und vor allem Risse in den Fensterbögen geflickt werden. Diese sind in den letzten Jahren durch Bauarbeiten und Erschütterungen entstanden. „Wir mussten schon viel Putz wegkehren“, sagt Brigitte Schleinitz. Rund 300 000 Euro kostet das Vorhaben, davon werden zwei Drittel durch die Denkmalpflege gefördert. 100 000 Euro sind kirchliche Eigenmittel und Spenden.

Gottesdienste sind mit Gerüst nicht möglich, deswegen muss das Pfarrerehepaar Brigitte und Michael Schleinitz mit ihren Besuchern auf das Pfarramt ausweichen. Aber dort ist wenig Platz. Nicht genug jedenfalls für Hochzeiten oder größere Gottesdienste, die dann in andere Kirchen umverlegt werden. Brigitte Schleinitz würde das Gemeindehaus gerne erweitern, ein Anbau in Richtung Garten schwebt ihr vor. Doch dafür fehlt noch das Geld. Das gibt es erst einmal nur für die Sanierung der 1789 erbauten Kirche.

Im Garten des Pfarramts soll am 18. Juni ein Freiluftgottesdienst stattfinden. Im Anschluss daran plant Brigitte Schleinitz, einen langen Tisch auf der Dorfstraße aufzubauen. Auch das hat wieder mit Martin Luther zu tun – „er lud seine Gäste auch immer an lange Tafeln ein, dabei hielt er seine berühmten Tischreden.“ In Lohmen soll es an diesem Sonntag vor allem um einen gemütlichen Austausch gehen.

