Lustiger Stierkampf

Beim Marionettentheater von Hans-Joachim Pandel aus Frankenberg hatten die Kinder einiges zu lachen. Er hatte seine Bühne am Mittwoch im Foyer der Neustadthalle aufgebaut, auf der der Torero mächtig mit dem Stier zu kämpfen hatte. Zum 19. Mal fand in dem Haus das Puppenspielspektakel statt. Mit genügend Ausdauer ausgestattet hätte man 16 verschiedene Vorstellungen erleben können, die in sämtlichen Räumen aufgeführt wurden. Neben lustigen gab es auch spannende Geschichten. Märchen durften natürlich auch nicht fehlen. Die Vorstellungen gestalten Puppenspieler aus der Region, an denen auch die Erwachsenen ihre Freude hatten. Und wer selbst mal in eine andere Rolle schlüpfen wollte, konnte das beim beliebten Kinderschminken gleich mal machen. Foto: Dirk Zschiedrich

