Lust aufs Land Die Städte und Gemeinden im Kreis schrumpfen. Doch es gibt Menschen, die sich gegen den Trend entscheiden.

Aus der Großstadt aufs Land: Katharina Zwieg hat jahrelang in Dresden gewohnt, nun ist sie in der sanierten Pestalozzi-Schule in Neukirch zu Hause. Nicht nur der Liebe wegen ließ die 29-Jährige den Großstadttrubel hinter sich.



Sie hat es nicht anders gewollt. Katharina Zwieg ist 29 Jahre alt, Logopädin, Familienmensch – und jetzt auch Dorfbewohnerin. Von Dresden zog sie nach Neukirch, von einer Großstadt mit mehr als einer halben Millionen Einwohner in eine 5 000-Seelen-Gemeinde. Das aufregende Stadtleben tauschte sie gegen die beschauliche Dorfidylle, die Anonymität gegen die Gemeinschaft. Ihre Freunde ließ sie zurück, um auf dem Land etwas Neues zu beginnen. Eine Entscheidung gegen den Trend. Ist Katharina Zwieg damit ein Einzelfall?

Die Statistik spricht dafür: In Neukirch leben derzeit 5 000 Menschen. Und die Zahl der Einwohner sinkt. In den vergangenen sechs Jahren hat die Gemeinde mehr als 100 Bewohner verloren. So wird es wohl weitergehen. Die Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes haben berechnet, wie sich die Orte im Landkreis entwickeln. Im Jahr 2030 – so ihre Vorhersage – werden maximal noch 4 500 Menschen in dem Ort bei Bischofswerda leben. Eine Zahl, die Bürgermeister Jens Zeiler kennt. „Ich sehe das aber nicht so dramatisch“, sagt er.

Arbeit sei das beste Lockmittel, meint der Bürgermeister. Und Jobs gäbe es genug. Firmen wie Trumpf sorgen dafür. Der Produzent von Werkzeugmaschinen ist der größte Arbeitgeber im Ort. 437 Mitarbeiter hat das Unternehmen schon, und es will weiter wachsen. „Wer dort arbeitet, überlegt sich doch, ob er tatsächlich jeden Tag pendeln will“, sagt der Bürgermeister.

Das Dorfleben gewohnt

Nicht die Arbeit, sondern die Liebe brachte Katharina Zwieg nach Neukirch. Ihr Freund stammt aus dem Ort, seine Familie lebt dort. Das allein sei aber nicht der Grund für den Umzug gewesen. Die beiden hatten anfangs darüber nachgedacht, sich eine Wohnung in Dresden zu suchen. Doch Katharina Zwieg gefiel der Gedanke, in einem Dorf zu leben. Sie selbst stammt aus Lubmin, einem kleinen Ort bei Greifswald, der nur halb so viele Einwohner wie Neukirch hat. „Dresden hat mir gefallen, aber ich bin das Landleben gewohnt.“ An Neukirch habe sie sich „herangetastet“. Sie besuchte oft die Familie des Freundes. Schnell bemerkte sie, wie die Neukircher ticken. „Man kennt sich, unterstützt sich. Und nun bin ich Teil davon.“

Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Einwohnerzahl im Landkreis Bautzen um mehr als 20 Prozent gesunken. Und aus Sicht der Statistiker ist das Ende dieses Schwundes noch nicht erreicht. Angela Becker vom Statistischen Landesamt erklärt, dass trotz der derzeit steigenden Geburtenrate künftig wieder weniger Kinder zur Welt kommen. Das liege einfach daran, dass es sachsenweit immer weniger potenzielle Mütter gibt. Außerdem führe die Altersstruktur dazu, dass mehr Menschen sterben als geboren werden. Fachleute sprechen vom Sterbeüberschuss.

Gemeinden müssen sich kümmern

Was das bedeutet, wird am Beispiel der Stadt Bautzen sichtbar. Bis 2030, so die Statistiker, werden rund 2 000 Personen weniger in der Stadt leben als noch im Jahr 2016 – ein Rückgang von 40 300 auf 38 500 Einwohner. Und das, obwohl zuletzt besonders viele kleine Bautzener auf die Welt kamen. Zudem rechnet die Stadt damit, dass in den kommenden Jahren sogar mehr Menschen nach Bautzen ziehen, als von dort weggehen. Dieser Zugewinn reicht jedoch nicht aus, um den Sterbeüberschuss in der Stadt auszugleichen.

In der ehemaligen Pestalozzi-Schule hat sich Katharina Zwieg eingerichtet. Seit einem Jahr wird das über 130 Jahre alte Gebäude zum Wohnpark umgebaut. Die Logopädin hat hier mit ihrem Freund ein neues Zuhause gefunden. Die großzügige Wohnung ist für die beiden ideal. Die Miete passe gut in ihr Budget. „In Dresden hätten wir enger leben müssen“, sagt die junge Frau, die in dem ehemaligen Schulhaus auch ihre Praxisräume hat. In Freital und in Dresden arbeitete sie als angestellte Logopädin, in Neukirch hat sie sich selbstständig gemacht. „Das geht auf dem Land besser, weil die Konkurrenz einfach nicht so groß ist“, sagt sie. Zudem könne sie sich dort besser auf ihre Arbeit konzentrieren.

Dass es junge Dorfbewohner in die Großstädte zieht, kann Katharina Zwieg verstehen. Das könne keine Kommune verhindern. Eine Forderung hat sie aber: „Die Gemeinden sollten dafür sorgen, dass es für Familien auch Wohnungen gibt.“ Ein halbes Jahr war sie in Neukirch auf der Suche, bevor sie schließlich auf die Pestalozzi-Schule aufmerksam wurde.

Jens Zeiler kennt das Problem. „Nicht alle, die nach Neukirch kommen, wollen oder können sich ein Eigenheim leisten“, erklärt er. Der Bürgermeister will deshalb neuen Wohnraum schaffen. Ein Versprechen, auf dessen Einlösung Katharina Zwieg nicht warten muss. Sie ist glücklich, bereut den Umzug nicht. Nur ihre Freunde in Dresden sieht sie seltener. „Das hat aber auch etwas Gutes. Wenn ich nach Dresden fahre, dann bewusst, um jemanden zu besuchen. Die Zeit, die wir zusammen verbringen, ist deshalb wertvoller.“

