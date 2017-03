Lust auf Risiko Die Dresdner Volleyballerinnen gewinnen das erste Viertelfinale gegen Vilsbiburg. Weil sie viel Mut im Aufschlag beweisen.

Jubelfäuste am laufenden Band. Mittelblockerin Barbora Purchartova (M.) und Zuspielerin Mareen Apitz harmonieren an diesem Tag besonders gut. © Robert Michael

Erst mal kann Alexander Waibl durchatmen und seinen 49. Geburtstag an diesem Montag etwas entspannter angehen. Ein wichtiger Schritt ist getan, seine Volleyballerinnen vom Dresdner SC entschieden das erste Play-off-Viertelfinale gegen Vilsbiburg mit 3:0 (25:14, 25:21, 25:9) für sich. Mit einem zweiten Sieg am Mittwoch in der niederbayrischen Provinz stünden sie im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft – eine nervenaufreibende Entscheidungspartie bliebe ihnen dann erspart. „Ich denke, es war eines unserer besten Spiele der gesamten Saison“, erklärt der Trainer. „Das gibt Selbstvertrauen.“

Schon im Training nach der kleinen Pause hat Waibl den Eindruck, dass die Spielerinnen „erholt, locker, frei und sehr positiv“ auftraten. Diesen Schwung nimmt das Team am Samstagabend mit – vom ersten Ballwechsel sind sie hellwach, als wollten sie der Konkurrenz klarmachen: Mit uns ist zu rechnen! „Es ist das Ergebnis unserer Leistung, die wir vor allem im Aufschlagspiel gezeigt haben“, sagt Waibl. Es war die klare Ansage, mutig und aggressiv aufzuschlagen. Die Statistik mit sechs und fünf Aufschlagfehlern in den Sätzen eins und zwei – bei jeweils zwei Assen – könnte den Eindruck erwecken, das Risiko sei etwas zu hoch. „Wenn man aber das ganze Spiel betrachtet, war das die Voraussetzung, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass wir ihren Angriff stark einbremsen konnten“, erklärt Waibl. Wie die Taktik aufgeht, zeigt im zweiten Satz Angreiferin Katharina Schwabe, als sie beim 17:17 eine starke Aufschlagserie hinlegt und der DSC sich dadurch vier Punkte Vorsprung erarbeitet. Noch mehr imponiert im dritten Satz die bekannt gute Aufschlägerin Mareen Apitz, die beim 11:7 den Service übernimmt und die Vilsbiburgerinnen bis zum 20:7 endgültig demoralisiert.

Das clevere Zuspiel der 29-Jährigen ist auch ein Grund für den souveränen Auftritt des Titelverteidigers, den es in dieser Saison noch nicht so oft zu sehen gab. „Wir haben aus einer guten Annahme eine Killquote von 80 Prozent“, lobt Waibl, „und auch aus schlechter Annahme machen wir noch viel Gutes“ – dank ihrer Zuspielerin. „Das war das Erarbeitete der letzten Wochen“, meint Apitz. Für das Rückspiel würde sie am liebsten die 2 278 Zuschauer aus der Margonarena mitnehmen. „Es wird eine aggressive Stimmung sein, denn für Vilsbiburg geht’s um alles. Aber wir wollen unser Ding durchziehen“, verspricht sie.

