Lust auf Luther Der Festgottesdienst im Bautzener Dom läutet das Reformationsjahr ein. Ein Mann steht dabei im Mittelpunkt.

Luthers Thesenanschlag jährt sich 2017 zum 500. Mal. Auch in Sachsen wurden die Feierlichkeiten zum Reformationsjahr eröffnet – mit einem ökumenischen Gottesdienst im Bautzener Petri-Dom. Zu den Gästen gehörte neben dem evangelischen Landesbischof Carsten Rentzing und dem katholischen Bischof Heinrich Timmerevers (l.) auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich. © Uwe Soeder

Alles war vorbereitet. Die Glocken am Bautzener Dom erklangen pünktlich am Freitagabend. Trotz glatter Straßen waren die Ehrengäste rechtzeitig angekommen. Auch mehr als 400 Bautzener hatten sich in dicke Jacken gehüllt und auf den Holzbänken Platz genommen. Nur einer fehlte. Der Mann, um den sich alles drehte, dem zu Ehren nicht nur ein Jubiläumstag, sondern gleich ein ganzes Jahr gefeiert wird. Martin Luther. Dabei hätte der Reformator sicherlich etwas zu sagen gehabt. Die SZ lässt den Abend Revue passieren – und Luther dabei zu Wort kommen.

„Einem zu enge, dreien zu weit, zweien gerecht.“ *

Eigentlich beschrieb Luther mit diesem Spruch die Heimlichkeit. Seine Worte passen aber auch zum Bautzener Dom, der nicht ohne Grund zum Start des Jubiläumsjahres ausgewählt wurde. Der Dom ist Deutschlands älteste und größte Simultankirche und wird seit 1524 gemeinsam von Katholiken und Protestanten genutzt. So kam beim Gottesdienst am Freitag nicht nur der Evangelisch-Lutherische Landeserzbischof Carsten Rentzing, sondern auch der katholische Bischof Heinrich Timmerevers zu Wort. Obwohl die 500-jährige Reformationsgeschichte an die Trennung der Kirche erinnert, wollten beide an diesem Abend die vielen ökumenischen Bemühungen in den Mittelpunkt stellen.

„Alles, was in der Welt erreicht wurde, wurde aus Hoffnung getan.“

Diesen Worten Luthers folgte Dietrich Brauer, der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Moskau, der nach Bautzen gereist war. In seiner Predigt erinnerte er an Menschen, die Schlimmes erlebt haben und dennoch die Hoffnung auf bessere Tage nicht aufgeben. Er warb für mehr Solidarität und Verständnis untereinander. Auch heute noch sei die Welt nicht frei von Hass, Leid, Gewalt und Terror. „Wir lernen sehr schlecht aus der Geschichte“, sagte er.

„Ihr könnt predigen, über was ihr wollt, aber predigt niemals über vierzig Minuten.“

Der Erzbischof aus Moskau hielt die von Luther aufgestellte Regel ein. Ihm gelang eine kurze Predigt. Das dankten ihm viele Besucher, die sich nach dem Gottesdienst im kalten Dom erst einmal aufwärmen wollten. So ging es auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der am Gottesdienst teilnahm. Für die wenigen Meter vom Dom zum Empfang im Bautzener Burgtheater setzte er sich ins Auto. „Das hat nämlich eine Sitzheizung“, erklärt er später.

„Man sollte seinen Gästen einen guten Trunk geben, damit sie fröhlich werden.“

Was schon zu Luthers Zeiten funktioniert hatte, das gelang auch Jahrhunderte später. So gab es beim Empfang zunächst einen Glühwein, bevor der Ministerpräsident erneut über Luther sprach. Tillich, der selbst Katholik ist, nahm den Gedanken des ökomenischen Gottesdienstes auf und appellierte daran, statt das Trennende stets das Verbindende zu suchen. Außerdem rief er zur Verteidigung der Religionsfreiheit auf. Man müsse sich immer wieder daran erinnern, wie wertvoll dieses Gut sei, dass es „zu achten und zu schützen“ gilt.

„Wer etwas will anfangen, der mag es beizeiten tun.“

Luther veröffentlichte 1517 seine Thesen und kritisierte dabei unter anderem den Ablasshandel der damaligen Kirche. Dieses Ereignis symbolisiert den Beginn der Reformation. Den ersten Schritt wagen, etwas verändern – darum geht es auch bei einem Projekt zum Jubiläum. Jeder ist dazu aufgerufen, Thesen zu formulieren, welche die Welt heute zu einem besseren Ort machen würden. Stanislaw Tillich kennt das Projekt und legte gleich am Freitagabend vor. Seine These: „Sprechen über Religion tut uns allen gut.“

„Darum ist reden nicht Kunst; aber fein deutlich und richtig reden ist Wenigen gegeben.“

Luther prägte nicht nur die Religion, sondern auch die Sprache. Er war nicht der Erste der die Bibel ins Deutsche übersetzte. Aber er war der Erste, der verständliche Worte fand , erklärte Alexander Ahrens am Freitag. Bautzens Oberbürgermeister stammt aus einem katholischen Elternhaus. „Luther war bei uns nicht besonders populär“, sagte Ahrens, der dennoch zum Thema Reformation sprechen wollte. Der Oberbürgermeister schlug auch einen Bogen zur heutigen Zeit. Er verglich die Ablasshändler von damals mit jenen Menschen, die vermeintlich einfache Lösungen für politische Probleme bieten. „Doch dunkle Phasen haben das Potenzial etwas Gutes in sich zu tragen“, sagte Ahrens.

*Zitate von Martin Luther (1483–1546), deutscher Theologe und Reformator.

zur Startseite