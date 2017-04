Lust auf die Sächsische Schweiz Kurz vor Beginn der Saison präsentieren Touristiker ihre Angebote. Und die sind nicht nur etwas für Urlauber.

Mario Scheinert präsentierte die Angebote aus dem Besucherbergwerk Marie-Louise Stolln im Kurort Berggießhübel. © Marko Förster

An die 70 Aussteller und Anbieter hatten sich zur 14. Tourismusbörse im Nationalparkzentrum in Bad Schandau am Sonnabend angekündigt. Die Angebote waren breit, reichten von Trekkingtouren bis hin zu beschaulichen Stadtrundgängen. Es gab Ideen für bestes Wanderwetter, aber auch für trübere Tage.

Da hatte Mario Scheinert von der Tourist-Information Bad Gottleuba-Berggießhübel genau das Richtige: eine Unter-Tage-Tour im Marie-Louise-Stolln. „Im vergangenen Jahr hat uns natürlich das schlechtere Wetter gut in die Karten gespielt“, sagt er. Über 30 000 Besucher konnten 2016 im Besucherbergwerk begrüßt werden. Und Mario Scheinert schaut auch auf dieses Jahr optimistisch. Das Angebot hat sich etabliert. Als positiv wertet er vor allem die neue Gästekarte, die der Tourismusverband Sächsische Schweiz auf den Weg gebracht hat. Ein Angebot, von dem die Übernachtungsgäste profitieren.

Die Gästekarte wurde als Neuerung auch auf der Tourismusbörse vorgestellt. Über 40 Partner bieten den Touristen Vorteile für den Urlaub in der Sächsischen Schweiz, zum Beispiel Rabatte bei Eintritten oder bei Veranstaltungen. Die Karte erhalten Touristen bei der Anmeldung in der Unterkunft. Mit dazu gibt es eine Broschüre über die verschiedenen Angebote, sie enthält auch wichtige Tipps zum Beispiel zur Barrierefreiheit und Hinweise für Wanderrouten in der Sächsischen Schweiz. Die Gästekarte ist ein kostenfreier Service der beteiligten Gastgeber und Partner. Und Letztere hoffen natürlich, dass diese Neuerung ein Anreiz für weitere Besucher ist.

So unter anderem auch im Max-Jacob-Theater in Hohnstein. Heike Krause vom Traditionsverein Hohnsteiner Kasper nutzte die Tourismusbörse, um die Angebote des Hauses vorzustellen. An die 70 Veranstaltungen sind es in diesem Jahr. „Wir konzentrieren uns im Theater hauptsächlich auf das Kasperspiel, als Alleinstellungsmerkmal für uns“, sagt sie. Bereits kostenlos für Touristen ist der Hohnsteiner Kaspertag. Bei diesem werden die Teilnehmer zu den Wirkungsstätten von Max Jacob, dem Vater des Handpuppenspiels, geführt.

Mit mehreren Ausstellern anwesend waren die Partner aus der Böhmischen Schweiz. Die Touristinformationen aus Rumburk und Ceska Kamenice waren vertreten wie auch das Brauhaus Falkenstein in Krasna Lipa. „Wir können positiv feststellen, dass jedes Jahr mehr deutsche Touristen zu uns kommen. Das ist für unsere Anbieter wichtig“, sagt Dana Stefackova vom Tourismusverband Böhmische Schweiz mit Sitz in Krasna Lipa. Sie geht davon aus, dass sich in diesem Jahr der Trend fortsetzen wird und dass deutsche Gäste sich nicht nur auf das bekannte Ausflugsziel Prebischtor in Hrensko beschränken, sondern auch auf andere Ziele in der Böhmischen Schweiz konzentrieren. So konnte zum Beispiel Rumburk deutlich mehr Besucher begrüßen, vor allem wegen der Nationalparkbahn.

Die Tourismusbörse in Bad Schandau ist aber auch bei regionalen Produzenten eine feste Größe. Unter dem Siegel „Gutes von hier“ gestalteten sie in der unteren Etage des Nationalparkzentrums einen kleinen regionalen Markt. Darüber hinaus gab es auch in diesem Jahr wieder einige Vorträge, zur Gästekarte und zu Themen wie 800 Jahre Stolpen und 25 Jahre Festival Sandstein und Musik.

