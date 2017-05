Lust auf alte Kisten Der Oberlausitzer Classic-Tag geht Sonntag in die dritte Runde. Im Löbauer Messepark dreht sich dann wieder alles um Oldtimer.

David Priebs in einem alten VW-Käfer von 1959 und Robert Heintze auf einem Berlin-Roller von 1962 organisieren bereits zum dritten Mal den Oberlausitzer Classic-Tag. © thomas eichler

Historische Technik und alte Fahrzeuge haben es Robert Heintze und David Priebs angetan. Vor zwei Jahren ist den beiden Männern die Idee gekommen, ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen. Aus der Idee ist schließlich der Oberlausitzer Classic-Tag entstanden. Die Oldtimer-Ausstellung hat sich sofort großer Beliebtheit erfreut. Nach 2015 und 2016 gibt es an diesem Sonntag nun schon zum dritten Mal alles rund um die alten Karossen im Löbauer Messepark zu erfahren und besichtigen.

Mit dabei sind dann auch der türkisfarbene Berlin-Roller Baujahr 1962 und der VW-Käfer aus dem Jahr 1959 von Heintze und Priebs. Die beiden hoffen aber, dass auch noch viele andere Oldtimer-Fans ihre Schmuckstücke in der Messehalle und dem Außengelände vorzeigen wollen. Stellplätze sind kostenlos zu haben. „Fahrer und Beifahrer von Oldtimern haben zudem auch noch freien Eintritt“, sagt Robert Heintze. Mitfahrer auf der Rückbank oder Gäste, die sich einen schönen Sonntag machen wollen, zahlen vier Euro für den Besuch, Kinder bis zwölf Jahre die Hälfte.

Los geht es ab 10 Uhr. Aussteller können bereits ab 8 Uhr am Sonntag anreisen und sich dann ein schönes Plätzchen für ihre alte Karosse in der Messehalle suchen. Wer dagegen noch keinen Oldtimer besitzt, gern aber einen haben möchte, wird vielleicht beim Classic-Tag fündig. „Es wird eine Verkaufsfläche für Privatfahrzeuge geben“, erklärt Robert Heintze. Neben kompletten Autos sind aber auch Ersatzteile von der Radkappe bis hin zum Scheibenwischer im Angebot. Allerdings bitten die Veranstalter darum, dass sich Händler für den Teilemarkt aus organisatorischen Gründen zuvor telefonisch anmelden.

Anmeldungen nehmen Heintze und Priebs auch schon für eine Veranstaltung im September an. Dann wird der Oberlausitzer Classic-Tag auch Teil des Sachsentages sein. Oldtimer und Co. sollen dann am Güterboden am Löbauer Bahnhof ausgestellt werden. Und auch für das nächste Jahr schmieden die beiden Organisatoren bereits Pläne. Ihr Ziel: den Classic-Tag nicht nur an einem, sondern auch mal über zwei Tage auszurichten. Leicht wird das aber nicht. „Im Messepark ist es immer schwer, geeignete Termine zu finden“, sagt Robert Heintze. Aber zuerst gilt es sowieso, die dritte Auflage des Oldtimer-Tages erfolgreich zu gestalten.

Anmeldungen für den Teilemarkt nehmen die Organisatoren unter 0163 7391031 entgegen.

zur Startseite