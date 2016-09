Lumpi macht’s Andreas Lambertz schießt Dynamos Siegtor gegen den FC St. Pauli – dabei war doch die Stürmerfrage eine andere.

Andreas „Lumpi“ Lambertz überwindet St. Paulis Torwart Robin Himmelmann zum 1:0. © Robert Michael

Wenn zwei sich streiten, trifft der Dritte: Weder Pascal Testroet noch Stefan Kutschke ist zurzeit Dynamos bester Torjäger in der zweiten Liga. Dabei drehte sich bei den Dresdnern vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Sonntag fast alles um die Stürmerfrage. Würfeln werde er nicht, hatte Uwe Neuhaus angekündigt, sondern entschieden. Und das sei gar nicht so schwierig, wie man glauben mag. „Ich kann ja eigentlich nichts verkehrt machen. Es ist egal, ob ich A oder B nehme – ich bin überzeugt, dass jeder gut spielt.“

Diesmal entschied er sich für Lösung A, also Testroet, und als der sich im Brutkasten DDV-Stadion heiß gelaufen hatte, kam Variante B, also Kutschke. Ein Treffer aber ist beiden nicht gelungen, auch wenn sie nah dran waren. Testroet in der 21. Minute. „Wenn er den einigermaßen trifft, ist das eigentlich ein sicheres Tor“, meint Neuhaus. Weil der Angreifer den Ball aber nach der Flanke von Nils Teixeira nicht perfekt erwischt, geht er vorbei.

Kein Lohn für den Pokal-Torschützen

Zu dem Zeitpunkt führt Dynamo schon 1:0 – und dieser Spielstand gilt immer noch, als Kutschke drin ist. Mit seinem Doppelpack im DFB-Pokal gegen RB Leipzig hatte er ein deutliches Achtungszeichen auch in eigener Sache gesetzt. Die Fans honorieren das mit dem Zusatz „Fußballgott“, als der Stadionsprecher seinen Namen ansagt, und mit Sprechchören, als er nach gut einer Stunde zur Einwechslung gerufen wird. Der Trainer aber belohnt ihn nicht mit einem weiteren Startelf-Einsatz. Es sei nicht schwierig gewesen, das dem 27-Jährigen beizubringen, meint Neuhaus. „Er kann seine Rolle gut einschätzen.“

Das Dynamo-Zeugnis: Starkes Team zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Seine größte Tat vollbringt er, als Hartmann den Ball aufs eigene Tor abfälscht. „Das war abgesprochen, wenn ich sonst schon wenig zu tun bekomme“, sagt er hinterher augenzwinkernd. Nils Teixeira: Note 1: Hinten wie vorn eine absolute Bank. Bereitet das 1:0 und die Testroet-Chance klasse vor, lässt defensiv nichts zu. Besonders wertvoll. Jannik Müller: Note 3: Wenn er so etwas wie Nervosität spürt, lässt er sich die kaum anmerken. Cleveres Zweikampfverhalten, gute Spieleröffnung. Florian Ballas: Note 4: Leistet sich einige Aussetzer vor allem im Spielaufbau, die nur mit Glück unbestraft bleiben. Hat seine Stärken eindeutig in der Luft. Fabian Müller: Note 3: Grundsolide – und das ist ausschließlich positiv gemeint. Manchmal verzettelt er sich im Vorwärtsgang, nach hinten lässt er kaum etwas zu. Marco Hartmann: Note 2: Fast Eigentor-Schütze, manchmal einen Schritt zu spät – und marschiert trotzdem voran. Beifall für Grätsche an der Mittellinie (43.). Andreas Lambertz: Note 2: Belohnt sich mit dem Tor für seine Laufwege, ist Balleroberer in der ersten Reihe – und froh, dass er nach 71Minuten runter darf. Aias Aosman: Note 2: Übertreibt es zwar manchmal mit technischer Raffinesse, aber wie er mit dem Ball umgeht, ist eine Augenweide. Niklas Kreuzer: Note 2: In manchen Situationen fehlt ihm der Raum, um Tempo aufzunehmen. Versucht es unermüdlich, geht in die Spitze. Marvin Stefaniak: Note 2: Hat kurz vor Schluss noch eine Freistoßchance – drüber. Wieder eine fleißige Partie des U21-Nationalspielers. Pascal Testroet: Note 3: Hat die Chance, schnell das 2:0 nachzulegen, trifft den Ball nicht voll (21.). Läuft viel, reibt sich auf. Stefan Kutschke: Note 4: Hat zweimal die Entscheidung auf dem Fuß, aber Himmelmann steht dem Pokal-Torschützen im Weg. Niklas Hauptmann: Note 2: Ballsicher, mit großer Übersicht – mit erst 20 Jahren genau der richtige Mann für die hektische Schlussphase. Nicht zu bewerten: Manuel Konrad, der mit seiner Kopfballstärke hilft, den Sieg über die Zeit zu bringen. (SZ/-ler)

Das bestätigt Kutschke, der es akzeptiert, dass Testroet wegen seiner hohen Trefferquote in der Vorsaison einen Bonus bekommt. „Ich will da sein, wenn ich gebraucht werde, und das hat bisher ganz gut geklappt.“ Daran ändert auch nichts, dass er gegen St. Pauli zweimal die Chance vergibt, für Entspannung im mit 29 350 Zuschauern – bis auf den Gästeblock – ausverkauften DDV-Stadion zu sorgen. Nach starker Ballbehauptung von Aias Aosman und perfektem Zuspiel von Niklas Hauptmann läuft Kutschke frei auf Robin Himmelmann zu – und scheitert (76.). Der Respekt des Angreifers für den Keeper: „Dass er den Arm so schnell hochkriegt – Hut ab.“ Auch das zweite Duell in der Nachspielzeit gewinnt der Hamburger Schlussmann.

So bleibt es bei diesem einen Tor, das schon in der siebenten Minute fällt, und zwar völlig überraschend – jedenfalls für den Trainer. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der reingeht“, sagt Neuhaus. Das mag daran liegen, dass der Mann, der nach Flanke von Teixeira volley trifft, nicht als Vollstrecker bekannt ist. Drei Tore bei 34 Einsätzen waren vorige Saison keine nennenswerte Bilanz. Das liest sich aktuell schon deutlich besser: zwei aus drei.

„Hört bloß auf!“, ruft Andreas Lambertz, als er nach dem Sieg über die Kicker vom Kiez darauf angesprochen wird. Wie schon mit dem 2:2 gegen Union Berlin gelingt dem 31-Jährigen ein wichtiges Tor, und es ist wirklich „scheißegal, ob der Ball im Giebel einschlägt oder irgendwie reineiert“. Jeder Treffer zählt, und der am Sonntag ist schon deshalb besonders wertvoll, weil er den Schwarz-Gelben die Arbeit ein wenig erleichtert. „Dadurch konnten wir befreiter aufspielen, den Gegner laufen lassen“, sagt Lambertz. „Wenn du der Kugel nur hinterherrennst, wird es unheimlich schwer bei diesen Temperaturen.“

Nicht nur für Lambertz ist es im Wortsinn eines der heißesten Spiele in seiner Karriere. „Das war schon beim Warmmachen unfassbar schlimm, erdrückend, widerlich, einfach furchtbar.“ Trotzdem macht Dynamo von Anfang an Tempo, der Schongang ist keine Alternative. „Dann wird es eine Stehparty, und darauf hast du auch keinen Bock.“ Schon gar nicht einer wie Lumpi, der eine „unglaubliche Laufarbeit“ leistet, „Wahnsinnsläufe in die Spitze macht“ und „unglaublich viele Wege geht“, das auch noch „schlau“ anstellt.

So lobt Neuhaus den Dauerrenner, dessen Tore kein Zufall, sondern das Ergebnis seines unermüdlichen Einsatzes sind. „Das hoffe ich doch, dass es sich endlich bezahlt macht“, meint Lambertz mit einem Augenzwinkern. Vermutlich wird er die Spitzenposition in der internen Torschützenliste nicht lange behaupten können, sein Wert für die Mannschaft liegt sowieso in anderen Qualitäten. „Er ist ein Führungsspieler, bringt jede Menge Erfahrung ein“, sagt Neuhaus, und er fügt hinzu: „Von mir aus kann er auch weiter Tore machen.“

„Das war schon die Hölle“

Der Mann des Spiels ist erst einmal froh, vorzeitig in den schmalen Schatten der Ersatzbank flüchten zu können. „Ich hatte signalisiert, dass ich 90 Minuten definitiv nicht schaffe“, sagt der Routinier. Aber auch Kutschke, der erst zur 65. Minute für Testroet reinkommt, möchte nicht tauschen mit denen, die über die volle Distanz gehen mussten. „Das war schon die Hölle“, sagt er – und schmort erst recht nach seiner vergebenen Großchance. „Da kommt der Gedanke: Es könnte das 1:1 fallen … Das war auch für den Kopf eine enorme Anstrengung.“ Für die Nerven sowieso.

Letztlich aber feiert Dynamo den ersten Saisonsieg in Liga zwei und geht mit fünf Punkten beruhigt in die zweiwöchige Punktspielpause. Hitzefrei gibt‘s trotzdem nicht. Da bleibt Neuhaus eiskalt.

