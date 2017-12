Lumpi als Torjäger Dynamos ältester Spieler trifft beim 1:0-Sieg im Ost-Duell bei Union in Berlin. Dabei spielt er nur, weil ein anderer fehlt.

Während Unions Marc Torréjon (l.) in die Knie geht und Felix Kroos sich über seinen Fehler ärgert, jubelt Andreas Lambertz nach seinem Siegtor für Dynamo. © Contrastphoto/O. Behrendt

Er sprintet zum Vorlagengeber, aber nicht etwa, um ihm jubelnd in die Arme zu fallen. Andreas Lambertz ist nämlich sauer, das Wort, mit dem er die Flanke beschreibt, ist nicht zitierfähig und beginnt mit sch … „Ich habe ihn beschimpft, weil er nicht direkt zu mir gespielt hat“, erzählt Dynamos Siegtorschütze. „Für mein Gefühl – auf dem Platz passiert ja alles binnen weniger Sekunden – stand ich ziemlich frei. Deshalb war ich erst mal verärgert, dass der Ball zu nah vors Tor kommt.“

Dieser Ärger ist natürlich längst verraucht, als Lambertz dann Philip Heise gegenübersteht, sie freuen sich gemeinsam über diesen Treffer, durch den die Dresdner zum ersten Mal seit Mai 1998 bei Union in Berlin gewinnen. Kurios ist nicht nur die Entstehung, denn erst durch eine verunglückte Kopfballabwehr von Felix Kroos springt Lambertz der Ball an die Brust – und er kommt frei zum Schuss. „Dazu gehört ein bisschen Glück“, meint Dynamos Oldie, der im Stadion „An der Alten Försterei“ zum Torjäger wird.

In der Vorsaison hatte Lambertz hier zum 2:2-Endstand getroffen. Woran das liegt? „Weiß ich nicht, aber es gibt Schlimmeres.“ Doch diesmal spielt er nur, weil ein anderer fehlt. Auch der Trainer hat sich an das Tor im August 2016 erinnert. Das sei aber nicht der Grund gewesen, ihn für den verletzten Rico Benatelli in der Startelf aufzubieten, erklärt Uwe Neuhaus. „Ich glaube, dass man für solche Spiele auch viel Erfahrung braucht, um nicht ins offene Messer zu laufen und die Mannschaft zusammenzuhalten.“ Also setzte er auf den 33 Jahre alten Mittelfeldspieler, der – in seiner ersten Karriere – für Fortuna Düsseldorf 28-mal in der ersten Liga gespielt hat. „Das war der ausschlaggebende Grund, weil ich weiß, dass er in dem Punkt deutlich mehr Erfahrung hat als die anderen.“

Ausstrahlung wichtig fürs Team

Lambertz ist nicht der filigrane Techniker oder der geniale Ideengeber, aber es wäre falsch, ihn auf den Kämpfer und Dauerläufer zu reduzieren. Wie wichtig er mit seiner Ausstrahlung fürs Team ist, zeigt auch die Kapitänsbinde, die er in Vertretung für den gesperrten Marco Hartmann diesmal trägt. So ist Lambertz im Verbund mit Manuel Konrad verantwortlich fürs Organisieren und Kommunizieren, wie Neuhaus sagt: „Eine andere Kombination erschien mir nicht so wertvoll zu sein.“

Mit den beiden vermeintlichen Ersatzleuten hat Dynamo die Partie gegen den selbst ernannten, aber völlig verunsicherten Aufstiegsaspiranten jederzeit im Griff. „Wir hatten viel Ballbesitz, sind aber auch ordentlich nach vorne gekommen und haben hinten kaum etwas zugelassen“, fasst Lambertz zusammen. Die gefühlte Überlegenheit spiegelt sich durch sein Tor in der 71. Minute auch im Ergebnis wider. Neuhaus sagt, er wisse nicht, ob es ein verdienter Sieg ist. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, aber das ist mir auch relativ egal“, meint er in seiner Analyse.

André Hofschneider, sein einstiger Assistent und jetzt Cheftrainer bei Union, hat da eine klare Meinung. Nach der Riesenchance von Sebastian Polter, der völlig frei zum Kopfball kommt, den aber neben das Tor setzt (54.), habe Dynamo „das Kommando übernommen, hatte die reifere Spielanlage, konnte einfach mit dem Ball mehr anfangen als wir.“ Er spricht sogar von einem „Kreisel“, aus dem seine Mannschaft nur noch bedingt rausgekommen sei.

Der Begriff steht für die glanzvollsten Zeiten des Dresdner Fußballs und wäre deshalb für diese Partie zweifellos zu hoch gegriffen. Was Hofschneider aber meint, ist das kompakte Zusammenspiel, das die Schwarz-Gelben von vorn bis hinten und umgekehrt nahezu perfekt hinbekommen – und Lambertz ist eine Schlüsselfigur. Er spricht von einem „ordentlichen Kampfspiel“, das auf dem nach Schneeregen tiefen Rasen besonders kräftezehrend war.

Deshalb sei er sogar „ein bisschen erschrocken“ gewesen, dass ihn der Trainer diesmal nicht vorzeitig ausgewechselt hat. Denn in der Pause habe er Niklas Hauptmann, der wegen eines Infekts in der Woche leicht geschwächt war, gefragt, ob es bei ihm für 90 Minuten reicht. „Er wusste es auch nicht, letztlich haben wir beide 90 Minuten gespielt, also alles gut.“ Alles bestens sogar.

Lambertz ist nicht mehr unbedingt Stammspieler, nur in acht von 17 Spielen stand er in der Startelf. Eine Situation, mit der der Papa zweier Kinder gut umgehen kann, auch das hat etwas mit seiner Erfahrung zu tun. „Daran sieht man, dass solche blöden Phrasen wie, es werde jeder gebraucht, eben doch kein Bullshit sind.“ Aber nun stellt sich natürlich die Frage, ob man den Siegtorschützen vom Ost-Duell rausnehmen kann, falls Benatelli zum Jahresabschluss am Sonntag in Duisburg wieder einsatzbereit ist. „Von mir gibt's keine Kampfansage, aber ich finde es gut, wenn ihr das so seht“, sagt er auf die Frage der Journalisten – und fügt grinsend hinzu: „Das könnt ihr gerne genauso schreiben.“

zur Startseite