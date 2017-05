Lukas will‘s wissen Der zwanzigjährige Wallach und sein Besitzer Bernd Schiewart nehmen am Horkaer Pfingstreiten teil. Das Pferd hat bereits viele der 25 Turniere dort miterlebt.

Bernd Schiewart aus Weigersdorf nimmt mit Lukas seit Jahren erfolgreich an den Fahrwettbewerben beim Pfingstturnier in Horka teil. Einen fairen und bodenständigen Fahrer nennt ihn Matthias Barth vom Verein. © André Schulze Bernd Schiewart aus Weigersdorf nimmt mit Lukas seit Jahren erfolgreich an den Fahrwettbewerben beim Pfingstturnier in Horka teil. Einen fairen und bodenständigen Fahrer nennt ihn Matthias Barth vom Verein.

Lukas bei seinem ersten Auftritt in Horka. Gemeinsam mit seiner Mutter Maika und Bernd Schiewarts damaliger Partnerin bei der Fohlenschau im Jahr 1997. Eine Plakette aus dieser Zeit hängt noch heute an seiner Box.

Lukas will weiter. Während die Menschen sich unterhalten, wird der Wallach immer wieder kurz ungeduldig. „Steh“, kommt es daraufhin ruhig, aber bestimmt vom Kutschbock. Dort sitzt Bernd Schiewart und hält die Leinen in der Hand. Der Grund für Lukas’ Ungeduld ist, dass jetzt eigentlich Training ist. Die roten Kegel stehen schon bereit. Ein paar Runden haben die beiden bereits gedreht. Denn üben wollen sie noch ein wenig, bevor die beiden am Wochenende bei der 25. Auflage des Pfingstreitens in Horka teilnehmen.

Das Reit- und Fahrturnier kennen die beiden mittlerweile ziemlich gut. Lukas ist nun zwanzig Jahre alt und fast in jedem Jahr seines Lebens dabei gewesen. Schon als Fohlen hat das Schwere Warmblut sich dort gemeinsam mit seiner Mutter Maika bei der Fohlenschau präsentiert – mit gerade einmal zwei Monaten. Danach folgt eine ruhige Zeit, bis er im Alter von drei Jahren eingefahren und eingeritten wird. Vorher ist das bei Pferden nicht anzuraten, da sie noch wachsen und ihr Körper die ungewohnte Belastung eines Reiters oder einer Kutsche nur schwer tragen könnte.

Aber seitdem ist Lukas erfolgreich bei den Prüfungen in Horka und anderen Turnieren in der Region unterwegs. „Das Schöne an dem Turnier in Horka ist, dass alle Disziplinen noch dabei sind“, sagt Bernd Schiewart. Denn Fahrprüfungen sind nicht so präsent wie Dressur- und Springprüfungen. Dabei ist das Fahren nicht weniger spannend als eine Springprüfung. Bernd Schiewart und Lukas werden am Sonntag zum Beispiel beim Hindernisfahren antreten. Neben Übung braucht es dafür auch ein intelligentes Pferd, das die Mitte zwischen den beiden Kegeln findet. Denn es geht beim Hindernisfahren darum, keine Kegel umzureißen und dann auch noch schnell durch den Parcours zu kommen. Lampenfieber hat der Weigersdorfer noch immer ein wenig vor den Prüfungen. „Gerade bei der Dressur, weil man da auf die Richter angewiesen ist“, sagt der 52-Jährige. Beim Kegelfahren ist klar, dass derjenige gewinnt, der am schnellsten und fehlerfrei im Parcours gewesen ist. Auf zahlreichen Turnieren in Sachsen und Brandenburg sind die beiden unterwegs. „Aber es gibt nicht viele, die den Standard wie in Horka erreichen“, sagt Bernd Schiewart.

25 Jahre Pfingstreiten in Horka zurück 1 von 5 weiter Freitag, 2. Juni ab 20 Uhr Friday Club Night mit DJ Pro Zeiko (3x Welt-DJ-Champion) und DJ Mello, mit Showeinlagen der Krebaer Tanzgruppe. Sonnabend, 3. Juni 6 bis 21 Uhr Dressur und Springen bis zu schweren Klasse S*.

ab 20 Uhr Saturday Chart Night mit Powerstation, BAM! und Showeinlagen von ins Tanz-Studio. Sonntag, 4. Juni 7 bis 21 Uhr Fahren, Dressur und Springen bis zur schweren Klasse S*.

etwa 15.15 Uhr traditionelles großes Schaubild.

ab 20 Uhr Discofox-Party mit Lectrixx DJ-Team und Showeinlagen von Dance Attack. Montag, 5. Juni 9 Uhr evangelischer Gottesdienst im Freien.

9 bis 17 Uhr Dressur und Springen bis zur schweren Klasse S**.

etwa 15.30 Uhr Großer Preis von Horka – Springprüfung der Klasse S**.

15 bis 18 Uhr Blasmusik im Festzelt. Eintritt Freitag: sechs Euro.

Sonnabend: tagsüber frei; ab 20Uhr sechs Euro.

Sonntag: tagsüber vier Euro, die Eintrittskarte gilt auch für Montag; ab 20 Uhr sechs Euro.

Montag: tagsüber vier Euro.

Dem kann sich Lokalmatador Philipp Schober nur anschließen. „Das Publikum ist bei Wind und Wetter dabei“, sagt der Rothenburger. „Und fiebert mit jedem mit. Man ist willkommen.“ Der 29-Jährige kommt gerne wieder nach Horka, weil er mit dem Turnier groß geworden ist, dort seine ersten S-Springen und viele Erfolge erlebt hat. Außerdem hat er zahlreiche junge Pferde unterm Sattel, die erste Turnierluft schnuppern sollen. Dafür braucht es aber die passenden Prüfungen. Und die sind eher rar in der Region. Auch das ist ein Grund, nach Horka zu kommen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Pfingstreiten in der Gemeinde zu einem der, wenn nicht gar dem größten Pferdesportturnier in Ostsachsen entwickelt. 250 Reiter und 528 Pferde haben sich aktuell angemeldet. Das Jubiläum wird natürlich in diesem Jahr eine Rolle spielen, sagt Matthias Barth, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines „Wehrkirch“ Horka. Und zwar am Sonntag beim großen Schaubild.

Auf der Wiese am Weidmannsheim zwischen Niesky und Horka wird bereits seit einigen Tagen das Festgelände aufgebaut und vorbereitet. „Der Regen am Dienstagabend hat gut getan“, sagt Matthias Barth. Der Boden ist dadurch nicht mehr so trocken wie in den vergangenen Tagen. Und die Temperaturen sollen am Wochenende ebenfalls moderat werden. Das hilft Reitern, Pferden und Zuschauern zugleich, wenn es nicht zu heiß ist. Wildschweine haben jüngst noch ein wenig auf dem Areal herumgewühlt. Aber die Schäden sind wieder behoben.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Seit Jahren lädt der Verein den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich ein, weil er Schirmherr ist. Doch bisher hat es nicht geklappt, dass der Politiker – ebenfalls ein Pferdemensch – nach Horka kommt. Und auch in diesem Jahr hat er wegen anderer Termine abgesagt.

