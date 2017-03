Lukas allein im Café Eine Familie macht nach einem schönen Nachmittag zu Hause eine erschreckende Entdeckung: Eines der Kinder fehlt.

Foto: / / © Archivfoto: PR

Ein Zweijähriger hat am Sonnabend in Bautzen für Aufregung gesorgt. Mitarbeitern des Kindercafés Valentin in der Rosenstraße war der kleine Lukas aufgefallen, der mutterseelenallein ins Spiel vertieft war – doch wo waren seine Eltern? Sie informierten die Polizei. Eine Streife nahm sich seiner an. Polizeisprecher Michael Günzel teilt mit, wie es dazu gekommen ist. Eine Großfamilie hatte sich mit ihren Kindern einen schönen Tag gemacht. Bei der Heimfahrt merkte keiner, dass eines der Kinder fehlte. Erst als die Eltern und die vier Geschwister zu Hause angekommen waren, stellten sie fest, dass Lukas nicht da war. Umgehend informierte der Vater die Polizei. Auf dem Bautzener Revier war die Familie dann wieder vereint. In der Zwischenzeit hatte der Kleine die Herzen der Polizisten erobert und bekam zur Stärkung etwas zum Essen und zum Trinken.

zur Startseite