Luisenstift kriegt am meisten Die Stadt musste auflisten, wie viel Geld sie in den letzten zehn Jahren in die einzelnen Schulstandorte investiert hat.

Rund 28,2 Millionen Euro sind seit 2005 in die Radebeuler Schulen geflossen. Das teilt die Stadt auf eine Anfrage des Grünen-Stadtrats Martin Oehmichen mit. Etwa 7,2 Millionen Euro davon waren Fördermittel. Den Rest stemmte die Stadt allein aus ihren kommunalen Mitteln.

Das meiste Geld ging ans Gymnasium Luisenstift. Seit 2005 wurden dort rund 9,7 Millionen Euro investiert. Erst wurde der Plattenbau aufwendig umgebaut. Jetzt soll das historische Gebäude saniert werden. Auch im neuen Haushaltsentwurf sind wieder rund zwei Millionen Euro für die Schule vorgesehen.

Die zweigrößte Summe, nämlich rund 4,6 Millionen Euro, ist in den letzten zehn Jahren ins Lößnitzgymnasium geflossen. Das Hauptgebäude und die Außenstelle in der Pestalozzistraße wurden saniert. Für die Grundschule Naundorf hat die Stadt rund 4,2 Millionen Euro ausgegeben. Die Schule hat einen Neubau bekommen, der Altbau wurde saniert.

Die Oberschule Radebeul-Mitte (2,9 Millionen Euro), die Grundschule Friedrich Schiller (2,2 Millionen Euro) und die Grundschule Oberlößnitz (1,9 Millionen Euro) liegen auf der Investitionsliste in der Mitte. Die Grundschule Kötzschenbroda gehört mit 1,1 Millionen Euro zu den Schlusslichtern. Noch weniger haben die Grundschule Niederlößnitz mit rund 938 000 Euro und die Oberschule Kötzschenbroda mit etwa 705 700 Euro bekommen.

Die Gesamtsumme der Ausgaben umfasst jeweils die Bauinvestitionen, die Bauunterhaltung und das Geld, das in die Ausstattung der Schulen geflossen ist. Bei Letzterem liegen Luisenstift und Lößnitzgymnasium ebenfalls vorn, gefolgt von den beiden Oberschulen in Mitte und Kötzschenbroda. Am wenigsten Geld hat die Stadt in die Ausstattung der Grundschule Naundorf gesteckt.

Als einziger Schulstandort wurden bei der Oberschule Kötzschenbroda überhaupt keine Bauinvestitionen in den letzten zehn Jahren getätigt. Die Stadt möchte die Schule im Rahmen des Sanierungsgebiets West bis 2023 modernisieren.

