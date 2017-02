Luise Born weiter auf Erfolgskurs

Luise Born vom Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain © Christian Kluge

Biathlon. In den vergangenen Wochen fanden mehrere Wettkämpfe im Rahmen des DSV-Jugendcups der Biathleten statt. Auch für den OBV Ringenhain gehen hier vier junge Sportler an den Start. Während nach einem sehr guten Auftakt in Obertilliach Tamina Poike gesundheitsbedingt ausgefallen ist, kämpften Pascal Nitschke, Luise Born und Johanna Vogt weiter um Punkte für die Wertung im Deutschlandpokal. Besonders die beiden jungen Damen konnten mit sehr guten Ergebnissen aufwarten. Johanna Vogt überzeugte mit einem zweiten Platz im 6,3-km-Sprint in Oberwiesenthal sowie Rang drei beim 7,5-km-Sprint in Altenberg. Für Luise Born ging es gleich zweimal auf das oberste Treppchen. In Altenberg und Ruhpolding gewann sie jeweils den Massenstart über 8,0 km. Weitere Top-Ten-Platzierungen in den anderen Disziplinen führten dazu, dass Johanna Vogt und Luise Born in der Gesamtwertung derzeit auf Platz sieben und sechs liegen. Nun bereiten sich beide auf die Deutsche Meisterschaft Anfang März in Oberhof vor. (kp)

