Luisa Winderling Zweite über die Hürden

Zum Jahresabschlusssportfest des Dresdener SC 1898 gingen auch die Mädchen der U18 und U16 des SC Riesa an den Start. Wenn auch wieder Bestleistungen beim teilweise sehr gut besetzten Hallenmeeting mit ausländischen Aktiven heraussprangen – so richtig zu frieden konnte man nicht sein. Wieder brachten Unkonzentriertheiten die Athleten um bessere Leistungen (Hürden/Weitsprung), die aber in Richtung der kommenden Meisterschaften notwendig sind.

Erfreulich die Leistungsbestätigung von Luisa Winderling (U18). Gute 9,93 Sekunden über die 60 m Hürden brachten ihr Platz 2 und im Weitsprung mit leichten Anlaufproblemen bei 4,78 m immerhin noch den 6. Platz ein.

Eine guten Wettkampf zeigte auch Jessica Winkler (AK 14) im Sprint (9,25 sec) aber besonders im Weitsprung mit 4,57 m (2x Bestleistung), wobei das Finale knapp verfehlt wurde. (H. Böhnisch)

