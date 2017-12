Lugturm mit eigenen Tassen Das Ausflugsziel in Heidenau wird immer mehr wieder zum Anziehungspunkt. Am Wochenende ganz sicher wieder.

Die Tasse zum Lugturm: Den Glühwein dazu gibt’s am Wochenende. © privat

Heidenau. Eigener Baum, eigene Kugeln und nun auch eigene Tassen: Der Lugturm bereitet sich auf seinen Weihnachtsmarkt vom 8. bis 10. Dezember vor. Am Wochenende war bereits nach 32 Jahren erstmals wieder ein Baum aufgestellt und geschmückt worden. Zum Markt können dann Weihnachtsbaumkugeln mit einer persönlichen Widmung gestaltet werden lassen. Vom Verkaufspreis von fünf Euro gehen zwei an den Heimatverein Niedersedlitz für die Sanierung des Turms. Und schließlich hat Pächter Jens Genschmar zur ersten Lugturm-Weihnacht auch Lugturm-Weihnachtstassen herstellen lassen. Einmal gefüllt, kosten sie 9,95 Euro, auch hier gehen zwei Euro an den Verein. (SZ/sab)

zur Startseite