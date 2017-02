Luftholen vor den Spielen Die Siegesserie deutscher Rodler ist gerissen. Das hat Gründe und noch keine Konsequenzen für den kommenden Olympiawinter.

Felix Loch gewann alles, was es zu holen gibt. © dpa

Die Skispringer lebten es vor. Im Schatten ihres Vorspringers Severin Freund hatten sich seine jungen Kollegen eingerichtet. So vermutete es ihr Bundestrainer Werner Schuster. Als der Überflieger verletzt am Boden blieb, sprangen nun seine Teamgefährten bei der WM ein.

Einen dominanten Frontmann haben auch die Rodler. Felix Loch gewann alles, was es zu holen gibt. Der dreifache Olympiasieger, achtfache Weltmeister und fünffache Gesamtweltcupsieger schwächelte jedoch erstmals in diesem Winter. Langfristig einspringen konnte kein anderer deutscher Pilot. „Uns fehlt ein Kracher, der in jungen Jahren schon vorn mitmischen kann, wie es Felix einst gelungen war“, sagt Bundestrainer Norbert Loch. „Da hoffe ich auf die kommenden Jahre.“

An der Seite von Felix Loch trumpfte im vergangenen Jahr Ralf Palik als Vizeweltmeister auf. Der Oberwiesenthaler gewann im Januar auch EM-Silber und die Staffel-Europameisterschaft. Doch beim Saisonfinale fehlte der 26-Jährige. Er hatte sich beim Jubeln in Oberhof seine Schulter ausgekugelt und musste zur OP.

Das für Rodler so wichtige Gelenk hatte schon im Sommer Probleme bereitet. „Wir haben das wohl nicht ernst genug genommen“, vermutet Torsten Görlitzer, Bundesstützpunkt-Trainer Altenberg/Oberwiesenthal. „So wurde am Ende mehr daraus, als es hätte sein müssen. Er konnte den gesamten Winter nicht richtig starten. Dafür legte er eine bemerkenswerte Saison hin.“

Fahrgefühl trotz kaputter Schulter

Trotz verletzter Schulter flog er mit zum Weltcup nach Südkorea. Auf der kommenden Olympiabahn sollten Trainingsfahrten auf die Winterspiele einstimmen, Fahrgefühle für die neue Eisrinne verschaffen. Vergangenen Mittwoch erfolgte nun die Operation an der Schulter. „Er war in besten Händen“, sagt sein Trainer. Nach mehreren Wochen Rehazeit steigt er in die Olympiavorbereitung ein.

Auf der Bahn in Korea registrierte Torsten Görlitzer anspruchsvolle Profile mit steilen und flachen Stücken, interessanten Kurvenradien. „Nicht jeder aus dem Teilnehmerfeld kam mit den Schwierigkeiten zurecht“, beobachtet der Trainer. „Da wird nächsten Winter beim Eisausbau sicher auch noch einiges angepasst. Wir haben unsere Erkenntnisse gewonnen: Es ist eine Bahn, die unseren Athleten sicher liegt. Die Läufe nahmen alle ernst, da beim nächsten Besuch schon Olympiarennen anstehen.“

Beim Olympiatest überraschte Julia Taubitz. Die 20-jährige Oberwiesenthalerin stand in Pyeongchang als Dritte erstmals auf einem Weltcup-Podest. „Interne Konkurrenz im eigenen Land ist immer gut“, lobt ihr Trainer. „Auch wenn wir die nächsten Spiele im Kopf haben, müssen wir die übernächsten vorbereiten.“ Dafür ist auch die Altenberger Junioren-Weltmeisterin Jessica Tiebel eine Kandidatin.

Und bei den Männern kam der Zwickauer Chris Eißler zu einem Achtungserfolg. „Chris hat seine wenigen Chancen genutzt, auch beim Weltcupfinale als Sechster“, sagt Torsten Görlitzer. „Insgesamt war es keine schlechte Saison.“ Vielleicht hatten sich alle auch zu sehr an Siegesserien wie von Felix Loch gewöhnt. Möglicherweise war es das Luftholen vor den Spielen.

