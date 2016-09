Lufthansa vor Übernahme von Air-Berlin-Strecken Die Kranichlinie soll 40 Maschinen mieten und damit auch von Dresden fliegen.

Hilfe von oben für Air Berlin? © dpa

Die mögliche Übernahme einiger Strecken der kriselnden Fluggesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa rückt näher. Der Aufsichtsrat von Europas größter Fluggesellschaft solle das Geschäft bei seiner nächsten Sitzung Ende September absegnen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Wichtigster Teil der Vereinbarung ist dem Bericht zufolge, dass Lufthansa vom kommenden Winterflugplan an etwa 40 Flugzeuge von Air Berlin samt Besatzungen mieten soll. Der Winterflugplan tritt am 31. Oktober in Kraft.

Zum Geschäft gehöre auch eine Zusammenarbeit von Lufthansa mit dem Air-Berlin-Großaktionär Etihad Airways. Es gebe aber noch Differenzen über den Umfang der Kooperation, heißt es. Lufthansa wollte sich nicht zu dem Bericht äußern – wie auch Air Berlin und Etihad.

Bei einem Wet-lease würde Air Berlin den Teil seines Netzes übertragen, der nicht die Drehkreuze Berlin und Düsseldorf berührt, heißt es im Bericht. Die Lufthansa integriere diesen in ihre Billigsparte Eurowings und übernehme das kommerzielle Risiko für die Flüge. Air Berlin wäre dem Bericht zufolge dann mit weniger als 100 Flugzeugen etwa ein Drittel kleiner als derzeit und würde sich auf Düsseldorf und Berlin konzentrieren.

Die zweitgrößte deutsche Airline bedient im laufenden Sommerflugplan von Dresden aus die Strecken nach Palma de Mallorca mit Anschlüssen in alle Welt sowie von und nach Düsseldorf.

Air Berlin schreibt seit Jahren rote Zahlen. Die Fluggesellschaft hatte sich etwa durch die Übernahme des Ferienfliegers LTU hohe Personalkosten eingebrockt. Mehrere Sanierungsrunden konnten die Verluste nicht eindämmen. Die Flotte von rund 140 Jets ist geleast, eigene Maschinen besitzt Air Berlin nicht mehr. Vorstandschef Stefan Pichler hatte im August „tiefgreifende Veränderungen“ im Unternehmen angedeutet. Etihad Airways, der gut 29 Prozent der Anteile gehören, schießt immer wieder Geld zu. Für die arabische Fluglinie ist der deutsche Ableger dennoch wichtig – als Zubringer für ihr Drehkreuz Abu Dhabi. Selbst dürfen die Araber nur wenige deutsche Flughäfen anfliegen.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr will die Tochter Eurowings im Kampf gegen Billigflieger wie Ryanair und Easyjet ausbauen. Eurowings ist als Plattform angelegt, an der andere Fluggesellschaften auf verschiedene Weise andocken können. Der Kauf anderer Fluglinien ist dabei ebenso denkbar wie eine Kooperation oder eben ein sogenannter Wet-lease. (dpa/SZ)

