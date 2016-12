Lufthansa-Flieger kreist über Dresden

Der neuste Jet aus den Airbus-Montagehallen hat Dresden am Donnerstagnachmittag einen Besuch abgestattet. Das Langstreckenflugzeug A350 für über 300 Passagiere absolvierte in Klotzsche Trainingsflüge und drehte dabei auch immer mal wieder Runden über der Innenstadt. Regulär wird der Lufthansa-Flieger in Zukunft nicht in Dresden starten. Bis zu Silvester wird das Flugzeug weiter getestet: Am Sonntagmittag können es die Leipziger bewundern, falls das Wetter mitspielt. (SZ/sr)

