Luftgewehre gestohlen Radibor. Diebe waren in der Nacht zu Mittwoch in Radibor aktiv. Auf der Straße Bahnhof beschädigten die Täter einen Traktor, indem sie den Kabelbaum sowie einen Öl- und Dieselschlauch durchtrennten. Weiterhin wurden etwa zehn Liter Diesel abgezapft. Am Traktor entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Aus einem Schuppen an dem Objekt wurden zudem zwei 30 Jahre alte Luftgewehre im Wert von etwa 80 Euro entwendet.

Hakenkreuz auf die Straße geschmiert Wilthen. Am Mittwoch haben Unbekannte in Wilthen ein Hakenkreuz auf die Fahrbahn der Schulstraße gesprüht. Die Täter trugen das Symbol mit schwarzer Farbe auf ein 60 x 70 Zentimeter großes Areal auf.

Warnbaken auf der A4 beschädigt – Zeugen gesucht Ottendorf-Okrilla. Am Dienstagmorgen kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Görlitz zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein derzeit noch unbekanntes Auto kollidierte mit sechs Warnbaken, die aufgrund der beginnenden Baustelle aufgestellt waren. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion, Telefon 03591 3670, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kabel entwendet Kamenz. In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Diebe in Kamenz Starkstromkabel von einem Baustellengelände. Die Täter stahlen ungefähr 50 Meter Kabel auf der Königsbrücker Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

BMX-Fahrer schwer verletzt Bautzen. Ein 65-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr mit seinem Renault in Bautzen die Tuchmacherstraße und wollte nach rechts auf die Kurt-Pchalek-Straße einbiegen. Als der Mann in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam vom rechten Gehweg ein 16-Jähriger mit seinem BMX-Rad. Der Biker kollidierte mit dem Wagen und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte den Jugendlichen in eine Klinik. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

In Vereinshaus eingebrochen Wachau. Mittwochnacht kam es in Lomnitz an der Straße Am Heiderand zu einem Einbruch in ein Vereinshaus. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Offenbar entwendeten die Täter nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs Reichenau. Die Polizei kontrollierte am Mittwoch gegen 23.40 Uhr in Reichenau einen 24-jährigen Fahrer eines Audi auf der Königsbrücker Straße. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Daraufhin begleitete die Streifenbesatzung den Mann zu einer Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.