Luftbilder vom Triker Eine Schau im Seniorenwohnhaus in Bischofswerda zeigt Fotos von Rolf Karsch. Sie entstehen auf ungewöhnliche Art.

Die Kamera darf niemals fehlen, wenn Rolf Karsch fliegt. Auch mit 77 Jahren hält er an seinen beiden Hobbys, dem Fliegen und der Fotografie, fest. In und um Bischofswerda gibt es immer wieder Neues zu entdecken, das er im Bild festhalten möchte, sagt Rolf Karsch. © Archivfoto: Regina Berger

Die Luftbilder von Rolf Karsch sind ein Hingucker. Man hat meist die Draufsicht auf ein größeres Gebiet – und verliert sich dann doch sehr schnell ins Detail. Sucht Häuser, Straßen, Plätze ab. Ist oft überrascht wegen des Perspektivwechsels. Und freut sich, wenn man das Haus entdeckt hat, in dem man wohnt oder zu dem man sonst eine Bindung hat.

Luftbilder von Rolf Karsch sind jetzt im Foyer des Seniorenwohnhauses „Am Belmsdorfer Berg“ in Bischofswerda zu sehen. „Steigen Sie mit uns in die Lüfte und genießen Sie die einmaligen Luftaufnahmen von Bischofswerda!“, heißt es dazu in der Einladung seitens der Leitung des Hauses. Besucher werden viel Neues entdecken. So zum Beispiel, wie sich der Paul-Kegel-Weg im Süden der Stadt durch den neuen Eigenheimstandort in den vergangenen Jahren verändert hat. Rolf Karsch wohnt gleich nebenan. Er dokumentierte das Geschehen seit der Erschließung des Wohngebietes mit seiner Kamera vom Boden und aus der Luft aus. Inzwischen ist das Areal zu großen Teilen bebaut.

Der begeisterte Hobbyflieger aus Bischofswerda ist mit seinem Motorschirm-Trike unterwegs und fängt dabei wunderbare Fotos von seiner Heimat ein. Trotz eines Flugunfalls vor dreieinhalb Jahren gibt der 77-Jährige sein Hobby nicht auf, denn in und um Bischofswerda entsteht viel Neues, das er aus der Vogelperspektive mit seiner Kamera weiterhin festhalten möchte. Erst im vergangenen Jahr kaufte er sich ein neues Fluggerät, einen Motorschirm-Trike vom Typ X-One mit 30 PS. Damit sind beim „Luftwandern“ je nach Windverhältnissen zwischen 55 und 65 Kilometer pro Stunde drin. Vorgeschrieben ist eine Mindestflughöhe von 1 000 Fuß. Das sind 300 Meter. Empfohlen für Streckenflüge werden bei Ultraleichtfliegern 600 Meter. „Fliegen ist für mich die beste Medizin“, sagte Rolf Karsch im Sommer 2016 der SZ.

Seine Luftaufnahmen sind gefragt – auch bei der SZ, die schon viele davon druckte. Auch Unternehmer bitten ihn um Luftbilder für ihre Werbung. Ebenso stolze Eigenheimbesitzer, die gern ein Foto ihres Hauses von oben haben möchten. (SZ)

Die Ausstellung im Seniorenwohnhaus Bischofswerda, Belmsdorfer Straße 43, ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

