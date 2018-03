Luft in Straßenbahnen wird dosiert 83 Züge sollen neue Steuerungstechnik bekommen. Das spart nicht nur jede Menge Strom.

In dem Kasten, den Frank Werchan auf dem Dach einer Straßenbahn überprüft, befindet sich eine Heizungs- und Lüftungsanlage. Diese Anlagen sollen neue Steuerungstechnik bekommen. © Christian Juppe

straßenbahnen gelten als besonders umweltfreundlich. Die Dresdner Züge sollen etwa 30 Jahre lang halten und legen in dieser Zeit mehr als zwei Millionen Kilometer zurück. Die älteste Stadtbahn aus dem Jahr 1995 hat bereits mehr als 1,73 Millionen Kilometer auf dem Tacho. Das reicht den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) aber nicht. Die Flotte soll umweltfreundlicher werden. Das Dresdner Nahverkehrsunternehmen plant dazu eine Neuerung in 83 seiner 166 Straßenbahnen. Es geht um 40 dreiteilige und 43 fünfteilige Züge, die allesamt ab dem Jahr 2003 nach Dresden geliefert worden sind. Sie sollen intelligente Steuerungen für die Frischluftgebläse bekommen. Holger Seifert, Chef der Schienenfahrzeugsparte bei den DVB, geht davon aus, dass damit pro Jahr knapp drei Gigawattstunden Strom eingespart werden können. Zum Vergleich: Ein Dresdner Vierpersonenhaushalt verbraucht laut der Drewag im Jahr 2 700 Kilowattstunden Strom. Reichlich 1 000-mal so viel wollen die Verkehrsbetriebe mit den neuen Lüftungssteuerungen einsparen. Für die Stromrechnung der DVB bedeutet das, dass pro Jahr etwa 300 000 Euro weniger gezahlt werden müssen. Das Projekt kostet rund 2,2 Millionen Euro. 700000 Euro davon bezahlt die Europäische Union.

Und so funktioniert die neue Technik: Auf dem Dach jeder Straßenbahn sind mehrere Heizgeräte montiert, die Frischluft ansaugen, erwärmen und in die Wagenteile pumpen. Sie sollen künftig nicht mehr zu jeder Zeit mit voller Kraft arbeiten, sondern nur so viel Luft in die Wagen liefern, wie auch wirklich nötig ist. Dazu wird die Luftqualität in jeder Straßenbahn permanent mit Sensoren gemessen. Die Fahrgäste merken nichts von der wechselnden Gebläsekraft, so der DVB-Plan.

„Wir wollen die Heizung und die Lüftung energieoptimiert regeln“, sagt der Schienenfahrzeugchef der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Bisher werden zu jeder Zeit 15 Kubikmeter Frischluft erwärmt und in die Fahrzeuge geblasen, unabhängig davon, ob sie gebraucht werden oder nicht.

Die neue Technik soll im übernächsten Jahr montiert werden und in Betrieb gehen, steht in der Ausschreibung für die Lieferung. Ende Februar haben die DVB das Angebot auf den Weg gebracht. Noch bis zum 22. März haben potenzielle Bewerber Zeit, ihre Vorschläge in die Zentrale nach Trachenberge zu schicken. Danach bekommen daraus ausgewählte Firmen Post mit der Aufforderung, ihr Angebot zu konkretisieren. Aus diesen möglichen Lieferanten wählen die DVB schließlich den Besten aus. Er soll bis zum nächsten Winter zwei Straßenbahnen mit der neuen Technik ausstatten. Dann wird die intelligente Frischluftzufuhr getestet, bevor die neue Steuerung in den restlichen 81 Straßenbahnen eingebaut wird. Das soll 2019 passieren.

Seifert und seine Kollegen haben genau gerechnet. Sie gehen davon aus, dass durch den geringeren Stromverbrauch künftig pro Jahr fast 1,17 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft gelangen. Stellt man dieser Zahl das Kohlendioxid gegenüber, das laut dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) pro verbrauchtem Liter Benzin entsteht, entspricht das der -Menge von knapp 500 Litern Benzin.

Seifert zweifelt nicht daran, dass die moderne Technik alle Erwartungen erfüllt. Schließlich ist sie bei neuen Straßenbahnen längst Standard. „Wir sind bei der Markterkundung für unsere neuen Bahnen drauf gestoßen“, sagt der Chef der DVB-Schienenfahrzeugabteilung. Mehr als die jetzt geplanten 83 Bahnen können aber nicht damit ausgerüstet werden, denn die älteren Züge haben andere Heizungen und Lüftungen. Dort ist der Einbau der neuen Steuerungstechnik nicht möglich.

Ältere Bahnen fahren weiter

Trotzdem setzen die Verkehrsbetriebe auch in Zukunft auf diese Züge. Denn die Fahrgastzahlen steigen und die Verantwortlichen rechnen damit, dass die bis 2002 gelieferten Fahrzeuge in Spitzenzeiten auch dann noch fahren müssen, wenn in Dresden die ersten breiteren Straßenbahnen im Einsatz sind. Zu diesen älteren Bahnen gehören unter anderem 13 Züge, die an beiden Enden Fahrerstände haben. Sie bleiben langfristig im DVB-Fuhrpark, kündigt Seifert an. Diese Straßenbahnen werden vor allem dann gebraucht, wenn reguläre Verbindungen wegen Bauarbeiten gekappt sind. Dadurch werden normale Haltestellen oft zu Endhaltestellen, an denen sich die Fahrtrichtung ändert, ohne dass die Züge über eine Gleisschleife wenden können. Beispiele dafür waren die Haltestellen Sachsenallee und Rosa-Luxemburg-Platz während der Bauarbeiten auf der Marienbrücke.

