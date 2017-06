Luft in der Diesterweg-Grundschule wird sauberer Der Lüftungsplan in dem von Schadstoffen belasteten Gebäude in Pirna wirkt. Entwarnung kann aber nicht gegeben werden.

Die Diesterweg-Grundschule in Copitz soll laut der Stadt bald umfassend saniert werden. © Archivfoto: Kristin Richter

Die von Schadstoffen belastete Raumluft in der Diesterweg-Grundschule in Copitz ist wieder sauberer geworden. Eine Messung vom 18. Mai, deren Resultate nun vorliegen, zeigt deutlich verbesserte Werte. Bei Messungen Anfang dieses Jahres war festgestellt worden, dass aus dem Parkettkleber sowie aus der als Trennlage im Fußboden verwendeten Teerpappe die Chemikalie Naphthalin ausdünstet und die Luft belastet. Um die erste Gefahr zu bannen, ordnete das Rathaus ein strenges Lüftungs- und Reinigungsregime im Schulhaus an. So lüftet beispielsweise der Hausmeister die Bildungsstätte eine Stunde vor Unterrichtsbeginn, Böden werden öfter als sonst feucht gewischt. Laut der Stadtverwaltung sei es diesem Plan geschuldet, dass die Schüler jetzt wieder saubere Luft atmen können. Generell eine Entwarnung kann aber noch nicht gegeben. Nach wie vor ist die Raumluft mit Naphthalin belastet, wenn auch nicht mehr so gravierend wie zum Jahresanfang. Die Stadt hält aus diesem Grund weiter daran fest, die Substanz vollständig aus der Bildungsstätte zu eliminieren. Bevor die Schadstoffbelastung bekannt wurde, beabsichtigte die Stadt, das Schulgebäude ab 2019 über mehrere Jahre hinweg abschnittsweise zu sanieren. An diesem Plan hält das Rathaus weiter fest, prüft darüber hinaus aber Möglichkeiten, das Gebäude eher und zeitlich gestraffter zu sanieren. Die Verwaltung erarbeitet derzeit mehrere Sanierungsvarianten und ermittelt die jeweiligen Kosten dazu. Die fertigen Pläne sollen Anfang August vorliegen. Bis zum Start der Bauarbeiten können laut des Rathauses die Schüler weiterhin problemlos im Schulgebäude unterrichtet werden, sofern der Lüftungs- und Reinigungsplan weiter eingehalten wird.

Derzeit bereitet die Stadt zudem die Arbeiten vor, Umkleideräume und Sanitärräume in der Turnhalle zu sanieren. Innerhalb dieses Projektes entsteht auch ein neues Blockheizkraftwerk, dass künftig die Schule sowie die neue Kindertagesstätte auf dem Nachbargrundstück mit Wärme und warmen Wasser versorgen soll. Ebenfalls in den Sommerferien werden Speiseraum, Küche, Sanitärräume und Flure der Schule saniert. Küche und Speiseraum erhalten zudem eine neue Lüftung. Darüber hinaus werden gleich die Fußböden mit ausgetauscht. Im Zeitraum der Abbrucharbeiten werden sich laut der Stadt keine Schüler, Erzieher und Lehrer in der Bildungsstätte aufhalten.

