Luffa, Karde und andere Kostbarkeiten Bei der Saatgutbörse auf Schloss Gersdorf bei Roßwein wurden nicht nur herkömmliche Sorten getauscht. Es gab auch Raritäten.

Ronald Fritzsche hat im Schloss Gersdorf die erste Saatgut-Tauschbörse organisiert. Der Verzicht auf Chemie und Erhalt alter Sorten, die resistenter als Neuzüchtungen sind, liegt ihm besonders am Herzen. © André Braun

In Kartons stehen unzählige kleine Gläser mit Saatgut. Jedes ist nummeriert. Auf einer Liste ist jede Nummer aufgeführt und dazu der Name des Samens, der im Glas ist. Wer möchte, kann sich etwas von dem Saatgut in kleine Tütchen abfüllen. Die Interessengemeinschaft Lebendige Vielfalt und der Verein Initiative für Ökologie und Lebenskultur haben zur ersten Saatgutbörse auf Schloss Gersdorf eingeladen.

Gekommen sind zahlreiche Besucher. Einige haben selbst Saatgut mitgebracht. Es gibt Samen von Mohn, Bartnelken, Tomaten, Chili, Kürbis, Tabak und weiteren Blumen-, Gemüse- und Kräuterpflanzen. In einem Korb liegen Knollen von Topinambur. Diese Pflanze sieht wie eine Sonnenblume aus. Die Wurzelknollen können gegessen werden. Weil sie den Blutzuckerspiegel nicht wesentlich beeinflussen, werden sie besonders Diabetikern empfohlen.

Eine Rarität ist auch Luffa. Diese Pflanze ist ein tropisches Kürbisgewächs, das unseren heimischen Gewächshausgurken gleicht. Die Luffafrucht kann wie Zucchini zubereitet werden. Hauptsächlich wird die Pflanze aber angebaut, um sie als Schwamm zu verwenden. Dazu werden die überreifen Früchte getrocknet und dann entkernt. Die Hülle ist der Schwamm.

Eine weitere Besonderheit auf der Saatgutbörse ist Karde. Diese Pflanze ähnelt der Distel und gilt als Heilkraut. Ihre Wurzeln werden zu Tee verarbeitet. Ein Aufguss soll gegen Viren, Bakterien und Pilze helfen und sogar die von Zecken verursachte Borreliose ausheilen.

Die Idee, eine Saatgutbörse zur veranstalten, kam Ronald Fritzsche von der Kooperative Schloss Gersdorf, als er einen großen Gemüsegarten anlegte. „Das Saatgut kostet viel“, sagt er und er erklärt, dass fünf Chemiekonzerne den Saatgutmarkt beherrschen. „Sie züchten Saatgut unter idealen Bedingungen, das anfällig für Krankheiten und Schädlinge ist. Saatgut aus den alten Sorten ist weniger anfällig. Es kann auf Chemie verzichtet werden. Deshalb ist es wichtig, die alten Sorten zu erhalten.“ Um an das Saatgut zu kommen, hat Fritzsche fünf Saatgutbörsen besucht. Von dem Samen, den er dort erhalten hat, hat er Saatgut von über 60 Sorten gezogen.

Steffi Schneider aus Döbeln hat auf der Saatgutbörse alte Tomatensorten erstanden. „Ich suche alte Sorten“, sagt sie. „Man kann sie selbst vermehren und dabei auf Chemie verzichten.“ Silke Leis aus Roßwein zieht Saatgut ebenfalls selbst. Davon hat sie reichlich mitgebracht. Die Saatgutbörse in Gersdorf ist die erste, die sie besucht.

zur Startseite