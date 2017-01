Lüftung bei Ploucquet in Zittau brennt 31 Kameraden sind am Dienstag im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr lobt das vorbildliche Verhalten der Mitarbeiter.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Um 6.49 Uhr ist die Feuerwehr Zittau am Dienstag alarmiert worden. Die Lüftung einer Maschine beim Textilveredler Ploucquet im Industriegebiet Weinau war in Brand geraten. 31 Kameraden seien zum Einsatz gekommen, erklärte Feuerwehrchef Uwe Kahlert. Die starke Rauchentwicklung in der Werkhalle erschwerte die Brandbekämpfung, deshalb alarmierten die hauptamtlichen Kräfte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zittau, Abteilung Innenstadt und Hirschfelde nach. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, erklärte die Polizeidirektion Görlitz.

Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Die Schadenshöhe konnte die Polizei nicht beziffern. Die Feuerwehr entfernte diverse Filter aus der Lüftung und beendete den Einsatz nach drei Stunden.

Den Mitarbeitern der Firma Ploucquet spricht Feuerwehrchef Kahlert ein großes Lob aus. „Als wir ankamen, standen bereits Einweiser am Gelände“, sagte er. Die Mitarbeiter waren geschult und haben sich vorbildlich an den Brandplan gehalten, lobt Kahlert Sie versammelten sich zunächst am Sammelpunkt, schalteten alle Maschinen ab und versuchten das Feuer zu löschen. Als sie merkten, dass dies nicht ausreicht, alarmierten sie die Feuerwehr. „Wenn sich alle so verhalten würden, wäre vieles einfacher“, so der Zittauer Feuerwehrchef. (mh)

zur Startseite