Lückersdorf-Gelenau gewinnt zwei Spiele Marco Richter und Ricardo Slota haben am zweiten Spieltag die Abstiegsplätze verlassen. Am 3. März geht es nach Kamenz.

Ricardo Slota. © Wolfgang Wittchen

Radball, 2. Bundesliga. In Großkoschen fand am Wochenende der zweite Spieltag der 2. Bundesliga statt. Mit dabei war das Duo von der SG Lückersdorf-Gelenau, das nach dem ersten Spieltag nur Zehnter war und damit auf einem Abstiegsplatz stand. Gleich im ersten Spiel mussten Ricardo Slota und Marco Richter gegen die Hausherren antreten, die nach der letzten Saison aus der 1. Bundesliga abgestiegen waren. Für die Zuschauer war es das interessanteste Spiel des Tages. Beide Mannschaften waren gleichwertig. Mit wechselnder Führung setzte sich am Ende Großkoschen glücklich mit 4:3 durch.

Jetzt stand das Spiel gegen Hannover an. In der letzten Saison konnten die Lückersdorf-Gelenauer beide Spiele gewinnen. So machte sich die SG Hoffnung auf Punkte. Mit einem Blitzstart zogen Richter/Slota gleich auf 3:0 davon. Nun kontrollierten sie das Spiel und es gab einen 5:1-Sieg.

Magdeburg nutzt Chancen besser

Im dritten Spiel gegen Magdeburg rechneten sich Marco Richter und Ricardo Slota auch Möglichkeiten auf Punkte aus. Beide Mannschaften waren gleichwertig. Aber am Ende entschied die bessere Chancenverwertung das Spiel. Und da waren die Magdeburger besser. Die Lückersdorf-Gelenauer ließen beste Möglichkeiten liegen und verloren zurecht mit 4:5.

Im letzten Spiel ging es gegen die bisher punktlose Mannschaft aus Lostau. Mit einem Sieg wollten Slota/Richter die Abstiegsplätze verlassen. Doch Lostau führte früh mit 2:0. Erst mit dem Beginn der zweiten Halbzeit war der Ausgleich geschafft. Doch erneut folgte ein Rückstand. Mitte der zweiten Hälfte konnte dann aber das Blatt gewendet werden. Am Ende gab es einen 5:3-Arbeitssieg für die Lückersdorf-Gelenauer. Somit holten Marco Richter und Ricardo Slota sechs Punkte und konnten mit Platz acht die Abstiegsränge verlassen. Der nächste Spieltag wird nun am 3. März in Kamenz ausgetragen. (hs)

