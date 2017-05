Lückenschluss im Campus Der Finanzminister stellt der TU Dresden einen Neubau in Aussicht. Der bisherige Entwurf fällt allerdings durch.

Effizienz statt Avantgarde: Eigentlich sollte ein Carbonbeton-Haus in Ellipsenform an der Stelle der jetzigen Stura-Baracke entstehen. Doch nach Monaten zähen Ringens um den Entwurf von Gunter Henn ist jetzt ein mehrstöckiges Gebäude in Planung. © René Meinig

Die Idee war revolutionär. Avantgarde mitten auf dem Campus der TU Dresden. Der Pavillon wirkt wie ein Ufo zwischen all den alten Backsteingebäuden. Ellipsenförmig ist er und fast 50 Meter lang. Die Wände sind nur fünf Zentimeter dick. Möglich macht das der moderne Baustoff, der an der TU Dresden entwickelt wurde: Carbonbeton. Er braucht keine schweren Stahlträger und Betonmassen. Noch mehr Innovation aus Dresden steckt im Gebäude. Organische Elektronik sammelt auf dem Dach Solarenergie. Große organische LED leuchten damit das Innere aus. Doch die Zukunft muss warten. Sie scheitert am sächsischen Finanzministerium.

Ein großer Fan des Carbonbetons sitzt in München. Der Architekt Gunter Henn, der auch die Gläserne Manufaktur entwarf. Er kennt die TU Dresden gut, ist emeritierter TU-Professor für Industriebau und heute wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Synergie-Entwicklung. Die Pläne für den Carbonbeton-Pavillon stammen von ihm. Das Haus sollte ein Referenzobjekt sein für die bautechnischen Innovationen, die in der sächsischen Landeshauptstadt entwickelt werden. Es hatte aber auch einen ganz praktischen Zweck. Das futuristische Gebäude sollte ein Haus für die Studenten werden.

Platzprobleme lösen

Der Studentenrat sitzt derzeit in einer alten Holzbaracke mitten auf dem TU-Campus, gleich an der Wiese hinter dem neuen Hörsaalzentrum. Die Baracke sollte der Ellipse weichen. Büroräume waren geplant, aber auch viel Platz für Sitzgruppen zum gemeinsamen Arbeiten oder Entspannen. TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen begeisterte der Vorschlag. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) soll, so heißt es, zu den Anhängern der Idee gehört haben. Doch sein Finanzminister Georg Unland (CDU) blieb skeptisch.

Hauptkritikpunkt seines Ministeriums an dem Entwurf: Das einstöckige Gebäude bietet zu wenig Platz. Die Fläche auf dem Kerncampus wäre so nicht effizient genug bebaut. Mitte Mai gab es ein Gespräch zwischen der TU-Leitung und dem sächsischen Finanzministerium über die baulichen Entwicklungen auf dem Campus. Seitdem ist die Pavillon-Idee vom Tisch. In beiderseitigem Einvernehmen. „Der Pavillon-Entwurf wirkte zwar edel, würde aber leider zu wenig Platz für unsere Studierenden bieten“, sagt TU-Sprecherin Kim-Astrid Magister. Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen der TU Dresden dürfte nicht allzu groß sein. Denn Finanzminister Unland versprach trotzdem einen Neubau. Der soll allerdings deutlich größer werden.

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement beginnt im Auftrag des Freistaats Sachsen derzeit mit den Planungen für das Haus. In enger Abstimmung mit der TU Dresden. Bis zu fünf Etagen könnten es am Ende werden. Zwei davon wahrscheinlich allein für die Studenten. Ebenso gewünscht sind Flächen für Veranstaltungen und als Treffpunkt mitten auf dem Campus. Darüber hinaus sind Aufenthalts-, Arbeits- und Büroräume für Wissenschaftler angedacht, die gemeinsam an fachübergreifenden Aufgabenstellungen arbeiten. „Ganz sicher wird ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude entstehen, das die Exzellenz der TU Dresden auch äußerlich widerspiegelt“, erklärt Kim-Astrid Magister.

Neue Chance für Pavillon

Auf den Pavillon hatte sich eigentlich auch Manfred Curbach gefreut, TU-Professor für Massivbau und mit dem Zukunftspreis ausgezeichneter Carbonbeton-Pionier. Trotz der Aufgabe der Idee bleibt er motiviert. „Gute Projekte erleben häufig, dass sie nicht beim ersten Mal umgesetzt werden. Manchmal braucht man einen langen Atem, um Gutes zu verwirklichen.“ Es könnte durchaus sein, dass die bisherige Idee einer elliptischen, sich nach oben öffnenden Schale an einer anderen Stelle in veränderter Form verwirklicht wird, sagt er. Für den nun geplanten Neubau wäre der Einsatz von Carbonbeton aber ebenso möglich. Er eigne sich schließlich für eine unglaublich große Zahl von möglichen Anwendungen.

zur Startseite