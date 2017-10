Lückenschluss beim Rennersdorfer Radweg Etwa 250 Meter wurden an der Hauptstraße erneuert. Eine Fortführung des Weges nach Strahwalde gestaltet sich als schwierig.

Die Sanierung des Rennersdorfer Radwegs ist abgeschlossen. Ein Ausbau nach Strahwalde scheint unwahrscheinlich. (Symbolbild) © dpa

Rennersdorf. Die Arbeiten am Rennersdorfer Radweg sind abgeschlossen. Für rund 34 700 Euro wurden etwa 250 Meter Radweg an der Haupstraße in Rennersdorf erneuert. „Wir haben damit ein Stück in der Mitte ergänzt“, erklärt Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste).

Im jüngsten Stadtrat von Herrnhut kam die Frage auf, warum der Radweg nicht bis nach Strahwalde fortgeführt werden könnte. „Das wird seitens der Verwaltung intensiv geprüft“, sagt Herrnhuts Bauamtleiterin Ute Hähnel. Allerdings wäre ein Weiterbau der Strecke sehr schwierig, erklärte Willem Riecke in der Sitzung. Bei dieser Idee würde es um eine Nutzung der ehemalige Kleinbahnstrecke Herrnhut-Bernstadt gehen, die 1945 abgebaut wurde. In den vergangenen Jahrzehnten sind auf dieser Strecke aber Pachtverhältnisse und auch Bauten entstanden, die das Streckenband heute zerstückeln, erklärt Riecke. Abgesehen davon müsste das Gelände überhaupt erst wieder urbar gemacht werden, ergänzt Bauamtsleiterin Ute Hähnel. (SZ/sdn)

