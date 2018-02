Lückenschluss beim Gehweg gefordert

Der Ortsbeirat Klotzsche wagt erneut einen Anlauf. Seit nunmehr sieben Jahren kämpfen die Politiker dafür, dass der Boxdorfer Weg, der später zur Waldhofstraße und dann zum Lößnitzweg wird, einen durchgängigen Fußweg erhält.

Nun versuchen die Ortsbeiräte es auf einem anderen Weg. Sie stellten einen Antrag, nach welchem die Einstufung des Straßenzuges als Anliegerstraße noch einmal überprüft werden soll. Da Anliegerstraßen von untergeordneter Priorität sind, hatte die Stadtverwaltung dieses Argument genutzt, um sich gegen den Bau von Gehwegen auszusprechen.

Die Politiker und Anwohner sind aber überzeugt, dass die Verbindung nicht nur von Anliegern genutzt wird. So würden die Standorte von Globalfoundries und dem Gewerbepark am Flughafen reichlich Durchgangsverkehr bringen. Einstimmig sprachen sich die Klotzscher Ortsbeiräte deshalb in der vergangenen Sitzung für den Antrag aus, der von Holger Liskowsky (CDU) eingebracht wurde. (SZ/sh)

