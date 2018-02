Lückenschluss auf der Maxim-Gorki-Straße Bis zum Sommer 2019 soll in Pieschen ein Mehrfamilienhaus errichtet werden.

Es ist eine der wenigen verbliebenen Brachen, die nun in Pieschen bebaut werden soll. An der Ecke Maxim-Gorki-/Trachenberger Straße will das Berliner Unternehmen Prophaus 1 ein Mehrfamilienhaus errichten. Geplant ist ein modernes Haus mit vier Etagen sowie einem Sattelgeschoss. Die insgesamt neun Eigentumswohnungen – vom Investor Maxim-Apartments genannt – sollen bereits im kommenden Sommer bezogen werden. Zudem ist eine Tiefgarage mit sechs Stellplätzen geplant, im Hof sollen zwei weitere Parkplätze entstehen. Die Wohnungen sind zwischen 51 und 183 Quadratmetern groß und haben zwei bis fünf Zimmer. Zwei der Apartments sind Maisonette-Wohnungen. Das heißt, dass der Wohnraum auf zwei Etagen verteilt ist. Investieren müssen die künftigen Eigentümer zwischen 179 000 und 642 000 Euro. Wie viel wiederum das Unternehmen in den Neubau steckt, ist unklar. Ebenso, wie der genaue Baustart. Der Verkauf der neun Eigentumswohnungen hat allerdings bereits begonnen. Noch sind aber alle Apartments zu haben. (SZ/sh)

