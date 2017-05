Lückenschluss an der Zeppelinstraße Das erste Fundament für die neue Bahnbrücke ist fertig. Doch bis zum Abschluss der Arbeiten ist es noch ein weiter Weg.

Großbaustelle Zeppelinstraße: Hier wird jetzt das erste Brückensegment gebaut, das im Herbst vom Bauplatz in seine endgültige Position geschoben werden soll. © Uwe Soeder

Brückenbauer sind immer unterwegs. Für einige Mitarbeiter von Hentschke Bau gilt die Ausnahme: Sie fallen geradezu aus der Tür des Firmensitzes auf ihre Heimbaustelle. Denn an der Zeppelinstraße modernisiert Hentschke Bau in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Deutschen Bahn und Bistra Bau die Eisenbahnquerung sowie die Straße. Von der alten Brücke fehlt bereits die Hälfte. Ein Rangiergleis führt noch über die Zeppelinstraße und der Görlitzer Zug kann über die alte Bahnbrücke mit ihren grauen Granitsteinen und dem runden Gewölbebogen fahren. Dazwischen klafft jedoch eine große Lücke. Erst diesen Februar war das Mittelstück des Bauwerks, über das weitere Gleisstränge führten, abgerissen worden. In der Lücke ist jetzt genügend Platz für Neues. Hier entsteht nun die erste moderne Querung.

„Das erste Fundament der neuen Brücke ist fertig“, sagt Oliver Franke, Projektleiter bei Hentschke Bau, und zeigt auf eine holzverschalte Wand, zu deren Füßen grauer Beton trocknet. Diesen Sommer über könne man der Brücke quasi beim Wachsen zusehen, sagt der Ingenieur. Allerdings bleibt das tausend Tonnen schwere Bauwerk nicht dort stehen, wo es geformt wird. Im September wird ein weiteres Stück der alten Bahnüberführung abgerissen und an dessen Stelle das neue Segment geschoben. „Die Brücke wird mit hydraulischen Pressen ausgehoben und dann mit Seilen in ihre Endlage gezogen“, erklärt Franke die komplizierte Prozedur.

Bahn drückt aufs Tempo

Insgesamt müssen in den nächsten zwei Jahren vier Querungsstücke gebaut werden und drei kommen erst nach ihrer Fertigstellung an die richtige Position. Bis zum Winter soll Brücke Nummer zwei auf der Seite der Jordan-Straße errichtet sein. Im Frühjahr 2018 folgt die Nummer drei, dann die vier. Erst wenn alle Segmente stehen, kann der Straßenbau darunter starten. Noch bis zum November 2019 bleibt die Zeppelinstraße deswegen gesperrt. „Aber wir geben uns Mühe, dass wir eher fertig werden“, erklärt Kati Freudenberg, Projektingenieurin bei der Deutschen Bahn.

Aktuell herrscht hier große Betriebsamkeit. Ein Kran hievt Holzverschalungen hoch, aus einem Tankwagen fließt Beton und an der Ecke zur Schlachthofstraße dreht sich ein gewaltiger Bohrer. „Dort wird nach Kampfmitteln gesucht“, erklärt Franke. Die Erdbohrungen seien Vorschrift, fügt Freudenberg hinzu. „Alles, was tiefer als 1,50 Meter unter dem Boden liegt, muss untersucht werden.“ Beide Ingenieure glauben aber nicht, dass sich gerade an dieser Stelle noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. „Es hat zwar Verdachtsmomente gegeben, aber gefunden wurde bisher nichts“, berichtet Franke.

Mehrere Bagger bewegen derzeit auch Erdmassen auf dem Straßenabschnitt jenseits der Brücke bis hin zur Neusalzaer Straße. Bauleute von Bistra Bau sind dabei, die Bundesstraße grundhaft zu sanieren. Im ersten Schritt lassen die Bautzener Energie- und Wasserwerke (EWB) hier Trinkwasser-, Gas- und Stromleitungen austauschen. Dann folgt der Straßenbau. Die Zeppelinstraße zwischen dem Autohaus und Neusalzaer Straße soll Ende November dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden, teilt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit, das für den Unterhalt der B 156 verantwortlich ist. 1,3 Millionen Euro seien für den Ausbau des Straßenabschnittes kalkuliert. Nach der Fertigstellung könne er ab Dezember von den Anliegern und Gewerbetreibenden wieder genutzt werden.

Die Zeppelinstraße bleibt an der Brücke aber weiter eine Sackgasse. Nur Fußgänger und Radfahrer können sich über einen abgegrenzten Pfad zwischen den Baufahrzeugen durchmogeln. Wie Freudenberg von der Deutschen Bahn erklärt, wolle man auch in Zukunft den Weg für Fußgänger frei halten. Ausnahmen wird es aber geben, etwa wenn Traggerüste aufgebaut werden, die alte Brücke abgerissen wird oder die neu gebauten Querungen an ihre finalen Positionen verschoben werden.

Mehr Übersicht für Autofahrer

Die neue Eisenbahnquerung wird eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern sowie eine Breite von 18,25 Meter haben. Neben den zwei obligatorischen Fahrspuren soll es auch jeweils eine Linksabbiegespur auf die Jordan-Straße und in der Gegenrichtung hin zum Getränkemarkt geben. An beiden Seiten der Unterführung entstehen Fußwege und Radstreifen. Durch die Verbreiterung der Bahnbrücke verliert die Zeppelinstraße gleichzeitig an Kurven. Autofahrer haben dann künftig einen besseren Überblick über die Verkehrssituation. Die Kosten für den gesamten Brücken- und Straßenbau belaufen sich nach Angaben der Bahn auf zwölf Millionen Euro.

Mit der Beseitigung des Nadelöhrs und der Erneuerung der Zeppelinstraße wird nach der Westtangente ein weiterer Abschnitt für die Umfahrung der Innenstadt umgesetzt. Um die Lücke zur Löbauer Straße zu schließen, will der Freistaat schließlich noch die Stieberstraße ausbauen. „Die Absicht besteht nach wie vor“, erklärt Siebert vom Lasuv. Es wurde aber noch keine Planung begonnen.

