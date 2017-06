Lückenschluss an der B 96 Auch der letzte Abschnitt zwischen Hoyerswerda und Bautzen wird jetzt angepackt. Die Planungen laufen.

Zumindest die Planung für den Ausbau der B 96 im Bereich Neschwitz ist schon weit. Das massive Buswartehäuschen soll verschwinden. An beiden Haltestellen sollen dann gläserne Unterstände entstehen. Die Neschwitzer wünschen sich Busbuchten. © Uwe Soeder

Es sind rund 1,5 Kilometer, um die es im dritten und letzten Abschnitt der Straßensanierung der B 96 zwischen Bautzen und Hoyerswerda geht. Doch es ist ein Abschnitt mit vielen Problemen. Darüber informierte jetzt die Neschwitzer Bauamtsleiterin Katrin Ullrich den Gemeinderat. Der Entwurf der Planung zwischen Kleinholscha und Holschdubrau lag in den vergangenen Wochen aus. Auch die Gemeinde hat ihre Einwände vorgebracht.

Das erste Problem ist der ehemalige Bahnübergang an der Zufahrt nach Kleinholscha. Die Straße soll beginnend an dem jetzt noch existierenden „Knick“ bis zum Bahnübergang angehoben und im Kurvenradius rund 18 Meter in Richtung der Holschaer Teiche verschoben werden – also nach rechts aus Richtung Bautzen kommend. Dadurch soll das Gefälle insgesamt verbessert werden. Das sieht dann ähnlich aus wie in der langgezogenen Kurve am Abzweig nach Luga. Die jetzige Feldzufahrt wird verändert. Für den Teichwirt wird es eine neue Zufahrt geben. Da gerade im Bereich der Zufahrt nach Neschwitz Teiche links und rechts der Straße bestehen, sind die Gespräche mit dem Teichwirt sehr intensiv gewesen, weiß auch Bürgermeister Gerd Schuster (CDU). Während des Straßenbaus bleiben die Teiche trocken.

Radweg parallel zur Bundesstraße

Es entstehen auf dieser Strecke insgesamt zwölf Amphibien- und vier Fischotterdurchlässe. Der Radweg, der jetzt bis zum Ende der Strecke geht, deren Bau 2011 beendet wurde, geht dann parallel zur Bundesstraße weiter und schließt an den Abschnitt Neudorf – Königswartha an . Da für den Straßenbau aus bisheriger Sicht 46 Bäume gefällt werden müssen, suchte das verantwortliche Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nach Ausgleichsflächen. Allerdings sollen die nach jetzigem Vorschlag vor allem in der Gemeinde Boxberg liegen. Hier wird die Gemeinde Neschwitz vorschlagen, dass die Ausgleichspflanzungen vor allem im Schlosspark und an der Kastanienallee erfolgen sollen. „Wir haben in den vergangenen Jahren durch Unwetter eine Reihe von Eichen im Schlosspark verloren, die könnten dort gut nachgepflanzt werden“, sagt Katrin Ullrich. Diesen Vorschlag unterstützt zum Beispiel Gemeinderat Dietrich Butter. „Es ist doch besser, wenn der Ausgleich in der Gemeinde stattfindet, wo auch die Bäume gefällt werden“, sagt er.

Eine weitere Bitte haben die Neschwitzer. Die Bushaltestellen an der B 96 sollen sich nach der jetzigen Planung am Straßenrand, nicht in Busbuchten befinden. Doch da es an der Stelle einen Übergang für die Fußgänger geben soll, könnten vor allem Autofahrer aus Richtung Neschwitz kommend nicht mehr links abbiegen. „Außerdem kann der Bus dann durch die Verkehrsinsel nicht überholt werden“, sagt Gerd Graumüller. Froh sind die Räte, dass es ein zweites Bushäuschen geben wird. An den Bushaltestellen soll die Straße beleuchtet werden. An der Zufahrt nach Neschwitz wird es Rechts- und Linksabbiegerspuren geben. Verwundert waren die Gemeinderäte, dass nur einige Häuser im Bereich Holscha durch ein Lärmschutzgutachten bedacht werden. Hier soll nach Ansicht des Gemeinderates der Schallschutz auch für weitere Häuser eingefordert werden.

Doch das, was in der Planung schon so fertig klingt, wird in der Umsetzung noch etwas dauern. Auf die Frage, ob schon ein Baubeginn bekannt ist, konnte Katrin Ullrich nur mit den Schultern zucken. „Ich vermute, dass es mindestens noch zwei, wenn nicht sogar drei Jahre dauert, bevor gebaut wird“, sagt die Bauamtsleiterin.

