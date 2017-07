Lückenschluss am neuen Fußweg Mehrere Zusatzarbeiten machten den Bauleuten in Herzogswalde zu schaffen. Ende August soll alles fertig sein.

In Herzogswalde haben die Arbeiten am vierten Bauabschnitt des neuen Fuß- und Radweges begonnen. Es geht um den Lückenschluss zwischen der Zufahrt zum Jagdschloss Herzogswalde und dem bereits fertiggestellten Teil des Weges auf Höhe der Bebauung an der Hauptstraße. Auch hier muss unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße B 173 gearbeitet werden. Wilsdruffs Bauamtsleiter André Börner rechnet mit einer Fertigstellung frühestens Ende August.

Die Arbeiten an dem Weg, der insgesamt 1 075 Meter lang ist, ziehen sich ungeplant lange hin, weil es zahlreiche Überraschungen beim Bau gab. So machte anstehender Fels den Bauleuten zu schaffen und musste teilweise abgetragen werden. Zudem mussten zusätzlich Felsen gegen Herabbrechen gesichert werden. Zuletzt wurde im Bereich der Fußgängerampel gegenüber der Einmündung Dorfstraße gebaut, wo das Verlegen der Entwässerungskanäle aufwendiger war als zunächst gedacht.

