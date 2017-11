Lückenschluss am Elberadweg kommt 2018 Seit Jahren wird die Trasse unterhalb des Wacker-Areals geplant. Jetzt darf der Bau endlich beginnen.

Der schönste Weg, um von Meißen nach Riesa zu radeln, ist der Elberadweg auf der rechten Seite des Flusses. Dort gibt es aber noch eine Lücke: In Nünchritz müssen Radler weg vom Fluss und hoch auf die Staatsstraße, um am Chemiewerk von Wacker vorbei zu fahren. Erst danach geht es zurück auf den eigentlichen Weg an der Elbe.

Mit dem Umweg soll bald Schluss sein: Die Landesdirektion hat den Bau des fehlenden Stücks des Elberadweges zwischen Nünchritz und Leckwitz genehmigt. „Auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses können nun die Bauarbeiten in Angriff genommen werden“, teilt die Behörde mit. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern wird die Trasse neu gebaut. Der asphaltierte Geh- und Radweg soll dabei drei Meter breit sein.

Laut Landesdirektion ist der jetzt genehmigte Abschnitt die einzig noch bestehende Lücke im rechtselbischen Elberadweg zwischen Meißen und Riesa. „Zudem stellt der Elberadweg eine direkte, schnelle und attraktive Verbindung zwischen den Städten her“, heißt es aus Dresden.

Allerdings quert das Bauvorhaben sensible Naturschutzgebiete (SZ berichtete). Zur Kompensation der Eingriffe sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Teilweise wurden diese bereits realisiert. So wird der Lebensraum der Zauneidechsen an der Leckwitzer Schanze verbessert, indem man besonders besonnte Bereiche anlegen lässt. Zudem werden auf 1 600 Quadratmetern Feldgehölze angepflanzt. In zwei Kilometer Entfernung ließ man bereits zwei Gebäude abreißen. Der freiwerdende Boden wurde entsiegelt und rekultiviert. – Vor allem aber wird der Abschnitt nun sicherer für Radfahrer und Fußgänger: Derzeit haben Radler nur die Möglichkeit, entweder Pfade an der Elbe oder den Radweg an der anderen Seite der S 88 zu nehmen. Dafür müssen sie die stark befahrene Staatsstraße allerdings zweimal überqueren. Laut Landesdirektion seien Radfahrer an der S 88 zudem hohen Lärm- und Schadstoffbelastungen ausgesetzt. Die Pfade an der Elbe wiederum seien gefährlich, weil man auf dem unzureichenden Fahrbahnbelag stürzen könne.

Für den Bau des Radwegs ist die Gemeinde Nünchritz zuständig. Dort freut man sich, dass nach Jahren der Planung endlich Baurecht besteht. „Wir haben das Geld dafür im Haushalt 2018 eingeplant“, sagt Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Jetzt treibe man die Planungen voran, um Fördergeld beantragen zu können. Dann folgen Ausschreibung, Vergabe, Bau. „Unser Ziel ist es, dass der Radweg 2018 fertig wird – wenn alles klappt“, sagt der Bürgermeister. Der neue Radweg ist umso wichtiger, als die S 88 in absehbarer Zeit aus dem Werksgelände verlegt werden soll. So bleibt Radlern die kurze Verbindung zwischen Leckwitz und Nünchritz erhalten.

