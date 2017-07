Motorsport Lückendorfer erwarten 250 Fahrer zum Bergpreis-Finale Anfang August rasen wieder historische Renngespanne mit bis zu 230 Sachen den Berg hinauf. Im Vorjahr sorgte der Riesaer Ekkehard Aurich für Aufsehen

Matthias Ansorge und Roman Gröbner auf dem Riedel-Gespann. © privat

Den Rekord auf der 3,65 Kilometer langen Bergstrecke mit einem Höhenunterschied von 209 Metern hält Fritz Behringer mit einem Busch/König-Gespann (Bj. 1974/ 680 ccm/110 PS). Der 59-jährige Bayer zählt mit seinem Co-Piloten Joachim Reichert deutschlandweit zu den besten Classic-Gespannfahrern und raste 2014 in 1:37,8 Minute und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 132,4 km/h über die Strecke. Den Streckenrekord hielt bis dahin Willy Lehmann, der beim Lückendorfer Bergrennen 1966 im SEG Wartburg einen Durchschnitt von 131,7 km/h erreichte. Fritz Behringer gehört auch zum Starterfeld der 18. Auflage des Lückendorfer Bergrennens der Neuzeit, der seit 1923 insgesamt 39. Veranstaltung auf einer der traditionsreichsten und ältesten Rennstrecken Deutschlands.

Zu den Höhepunkten des zweitägigen Motorsportspektakels am 5./6. August zählen die finalen Wertungsläufe des Internationalen Deutschen Bergpreises (IDB) für Renngespanne bis Baujahr 1989. „Wir erwarten mehr als 20 Gespanne aus Österreich, der Schweiz, Tschechien, Frankreich, Serbien und Deutschland“, informiert IDB-Cheforganisator Klaus Riedel.

Der 74-jährige Dürrhennersdorfer hat nach 55 Jahren seine aktive Rennfahrerkarriere beendet und konzentriert sich jetzt auf das von ihm geführte „Motorsport-Team Klaus Riedel“. Mit einem in England gekauften Yamaha F2-Gespann (1 100 ccm Vierzylinder) will es der Altmeister noch einmal wissen, wenn auch „nur“ im Hintergrund. „Der Umbau des Gespanns bereitete jedoch größere Probleme als gedacht, und wir mussten den IDB-Auftakt in Landshaag absagen“, erklärte Riedel. Nach einigen Test- und Trainingsfahrten stand dann der Teilnahme an den IDB-Wertungsläufen drei und vier im oberösterreichischen Julbach nichts mehr im Wege.

Matthias Ansorge startete zu seiner Premiere als Gespannfahrer, hatte aber mit dem Bayern Roman Gröbner einen erfahrenen Beifahrer an seiner Seite. Der 51-jährige Cunewalder steigerte sich von Rennen zu Rennen und erreichte am Ende die drittschnellste Zeit in der Klasse F1- und F2-Gespanne bis 1 100 ccm. „Obwohl uns die Punkte von Landshaag fehlen, wollen wir beim Finale in Lückendorf noch einmal Vollgas geben und um den dritten Gesamtplatz kämpfen“, erklärte Teamchef Riedel, der mit Armin Pfalz/Werner Lüttke und der legendären Riedel-BMW (1 000 ccm, Bj. 1955) ein zweites Gespann ins Rennen schickt.

Die Vorbereitungen für das Lückendorfer Bergrennen am 5./6. August laufen auf Hochtouren. „Wir erwarten rund 250 Fahrer aus sechs Ländern mit ihren Rennmaschinen und Automobilen der Baujahre 1924 bis 1999. Die Palette reicht dabei von Renn- und Sportmotorrädern bis Baujahr 1945 über Renntourenwagen und Renngespanne bis zu Rennmotorrädern“, informiert Rennleiter Frank Liebich vom MC Robur Zittau.

Auf dem Programm stehen neben den IDB-Finalläufen auch Geschwindigkeitsrennen um den Bergsportpokal für Renn- und Sportmotorräder bis 175 und 250 ccm sowie über 250 ccm. Hinzu kommen Gleichmäßigkeitsfahrten in sechs Motorrad- und drei Automobilklassen des ADMV-Classiccups. Station am Lückendorfer Berg macht mit 16 Fahrern auch die IG „Deutsche-Histo-Bergmeisterschaft“, eine separate Autoklasse im Modus Gleichmäßigkeit mit Fahrzeugen bis Baujahr 1994. Für die Zuschauer übersichtlicher und interessanter wird an den beiden Renntagen jeweils in drei Gruppen gestartet, beginnend mit allen Motorrädern, anschließend alle Tourenwagen und zuletzt alle Renngespanne und Rennwagen.

Entscheidet bei den Geschwindigkeitsrennen über die Platzierung die schnellste Zeit, ist es bei den Gleichmäßigkeitsfahrten die geringste Zeitdifferenz zwischen zwei Wertungsläufen, wobei die Erstplatzierten oft nur Zehntel- oder Hundertstelsekunden trennen. Für die besten Ergebnisse im Vorjahr sorgten in den Motorradklassen der Riesaer Ekkehard Aurich auf einer Kreidler Florett RS 50 (Bj. 1972) mit einer Zeitdifferenz von 0,058 Sekunden und in den Automobilklassen Bernd Knüpfer (Langenwetzendorf) im Trabant P60 (Bj. 1963) mit 0,010 Sekunden. Bei den Geschwindigkeitsrennen blieb der Passauer Fritz Behringer mit der Bestzeit von 1:39,9 Minute (129,7 km/h) 2,1 Sekunden über den von ihm gehaltenen Streckenrekord.

„Bei hoffentlich guten Bedingungen erwarten wir am Lückendorf Berg mehr als 10 000 Motorsportfreunde“, ist sich Rennleiter Frank Liebich sicher.

zur Startseite