Abriss des einsturzgefährdeten Hauses Landeskronstraße 34 in Görlitz mit einem Spezialbagger

So sieht sie nun aus, die Lücke nach dem Abriss des einsturzgefährdeten Gebäudes auf der Landeskronstraße in Görlitz. Seit einigen Tagen sind die Planen am Bauzaun verschwunden, so dass der Blick (fast) frei ist. Deutlich zu sehen ist die Abdeckung über den Kellern in der Lücke.

Die Seiten-Fassaden der Nachbarhäuser sind geputzt und angestrichen worden. In der Lücke stand das Gebäude, dessen drittes Geschoss teilweise auf die Straße gestürzt und im Frühjahr von der Stadt abgerissen worden war.

