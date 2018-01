Gerichtsreport Lücken in der Ermittlungsakte Überraschung im Prozess: Zwei Angeklagte sollen in einem Hochhaus eine Geisel genommen haben – doch der Wachdienst des Hauses wurde nicht befragt.

Der Staatsanwaltschaft ist am Dienstag fast ein Verfahren um die Ohren geflogen. Eigentlich sollte der Prozess am Landgericht Dresden gegen zwei Nordafrikaner nun enden. Ihnen wird etwa bewaffneter Drohenhandel, erpresserischer Menschenraub, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Doch wie der Zufall es will, sind überraschend zwei Zeugen aufgetaucht, die in dem Ermittlungsverfahren offenbar nie eine Rolle gespielt hatten: Die Wachmänner, die in dem Hochhaus am Albert-Wolf-Platz, in dem sich das Verbrechen abgespielt haben soll, Dienst im Foyer schieben – allnächtlich von 18 bis 6 Uhr. Wie es sein kann, dass ausgerechnet diese Zeugen nicht befragt wurden, das dürfte nun Thema von Gesprächen zwischen der für Organisierte Kriminalität zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft Dresden und den zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizei sein.

Die Angeklagten – Moncef A. (45) aus Tunesien und Yassine A. (27) aus Marokko – sollen am Abend des 1. Mai 2017 einen 45-jährigen Nordafrikaner in ihre Gewalt gebracht haben, der in dem Hochhaus an der Wohnung von Moncef A. für fünf Euro Marihuana kaufen wollte. Laut Anklage sei der Mann, Oussama F., über Stunden geschlagen und auch mit einem Baseball-Schläger bearbeitet worden sein, vor allem von dem 45-Jährigen. Angeblich hatte F. dem Dealer einige Tage zuvor 2 000 Euro gestohlen. Die Angeklagten sollen F. auch gefilmt und mit dessen Vater in Tunesien telefoniert haben, um Geld zu erpressen – 2 300 Euro. Die Polizei stürmte morgens die Wohnung, befreite F. und stellte Crystal, Marihuana, zahlreiche Waffen und Zubehör sicher, das zum Handel mit Drogen verwendet wird. In der Wohnung einer Komplizin im selben Haus wurden weitere Beweise, Waffen und Bargeld, gefunden.

Lärm ja, keine Hinweise auf Gewalt

Die Wachmänner sind zufällig als Zeugen bekannt geworden, berichten die Verteidiger der 27-Jährigen, Achim Schmidtke und Frank Hannig. Sie hatten in der Tatnacht mit den Angeklagten zu tun. Am Dienstag berichtete ein 23-jähriger Zeuge, er sei als Wachmann etwa um Mitternacht an der Wohnung 204 gewesen – dort wo sich die Angeklagten mit ihrer Geisel aufgehalten haben sollen. Eine Mieterin habe zuvor über Krach geklagt, so der Wachmann. An der Tür stand er dann drei Männern gegenüber, die im Begriff waren, ein Fitnessgerät aufzubauen. Kampfpuren, Blut oder andere Hinweise auf ein Verbrechen sind ihm und seinem Kollegen, der ebenfalls dabei war, nicht aufgefallen. Sie seien sogar in die Wohnung gebeten worden, berichtete ein zweiter Security-Mitarbeiter.

Das Gericht gab einen rechtlichen Hinweis, aus dem sich ergibt, dass eine Verurteilung wegen erpresserischen Menschenraubes wohl recht unwahrscheinlich sei. Der Prozess wird fortgesetzt.

