Lücke in der neuen Straßendecke Wegen eines Rechtsstreits kann die Pirnaer Straße in Stadt Wehlen erst einmal nicht komplett erneuert werden.

Ein Abschnitt bleibt unasphaltiert. © Symbolbild: SZ

Bis Ende dieser Woche sollen die Bauarbeiten auf der Pirnaer Straße in Stadt Wehlen abgeschlossen werden. Zwischen den Hausnummern 101 und 129 wurde in den letzten Wochen eine Asphaltdecke aufgetragen, in den nächsten Tagen werden die Bordsteine komplettiert. Am Freitag wird die Straße wahrscheinlich wieder für den Verkehr freigegeben, informierte Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) in der Stadtratsitzung am Dienstag.

Am Anfang des Bauabschnitts, vor der Hausnummer 103, klafft jedoch immer noch eine Lücke, die auch bis Freitag nicht geschlossen wird. Unter diesem Bereich befindet sich ein alter Gewölbekeller, der vom betreffenden Anwohner bis Mitte Juni eigentlich hätte zugeschüttet werden sollen – Anweisung vom Landratsamt. Das ist nicht passiert, stattdessen hat der Wehlener einen Anwalt eingeschaltet.

Aufgrund des laufenden Verfahrens bleibt der unsanierte Abschnitt erst einmal bestehen und wird mit Bauzäunen abgegrenzt, damit er nicht begangen und von Straßenverkehr belastet wird. Klaus Tittel kann noch keine Prognose anstellen, wann das Verfahren zum Ende kommt. Die Entscheidung trifft das Landratsamt. „Ich hoffe, dass wir noch in diesem Sommer das Thema abschließen können“, sagt der Bürgermeister. (SZ/nr)

